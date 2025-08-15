Inicio Sociedad Megaoperativo
Megaoperativo

Reactor de IMPSA: las fotos del megaoperativo por el traslado del gigante de 456 toneladas

El traslado del reactor de IMPSA, hasta la destilería de YPF, comenzó este viernes y su magnitud sorprendió a todos. Las fotos del primer día del megaoperativo

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
El traslado del enorme reactor de IMPSA demorará días hasta llegar a su destino final
El traslado del enorme reactor de IMPSA demorará días hasta llegar a su destino final, YPF. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO.

La fabricación del reactor HG-D-3501, de 456.000 kilogramos (456 toneladas), 38 metros de largo y casi 8 de altura, estuvo a cargo de IMPSA y requirió soldaduras de última generación. En la construcción de este reactor trabajaron más de 300 operarios de IMPSA de 60 disciplinas, durante más de dos años.

Reactor de hidrodesulfuración de combustibles Diesel para YPF - IMPSA 1
En la madrugada del viernes 15 de agosto comenzó, pasadas las 5, el megaoperativo de tránsito para trasladar el reactor de hidrodesulfuración de combustibles diesel para YPF.

En la madrugada del viernes 15 de agosto comenzó, pasadas las 5, el megaoperativo de tránsito para trasladar el reactor de hidrodesulfuración de combustibles diesel para YPF.

El acompañamiento total de este operativo está a cargo de la Policía Vial de Mendoza, con la colaboración de Gendarmería Nacional y Tránsito de las municipalidades de Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú.

Reactor de IMPSA: las fotos del megaoperativo en su primer día de traslado

Es importante destacar que durante este megaoperativo se realizan cortes de tránsito y habrá desvíos en el recorrido del Acceso Sur (RN 40) y sus colectoras inmediatas hacia el Oeste y el Este. También en el tramo de RN 7 hasta RP 84.

En el primer día del megaoperativo está previsto que entre las 14 y las 15 el reactor llegue hasta el cruce con calle Boedo de Maipú, donde se realizará la primera parada hasta el próximo día, según adelantó el jefe de la Policía Vial.

traslado reactor impsa ypf mendoza acceso sur
El reactor más pesado del país lo construyó IMPSA para YPF.

El reactor más pesado del país lo construyó IMPSA para YPF.

traslado de reactor impsa ypf mendoza
El reactor más pesado del país lo construyó IMPSA para YPF.

El reactor más pesado del país lo construyó IMPSA para YPF.

El traslado continuará este sábado desde las 8 con otros cortes momentáneos en el Acceso Sur por donde está previsto que recorra el segundo tramo del camino hasta la estación de servicio ubicada antes del desvío hacia la Ruta 7.

Finalmente, el último día del megaoperativo también comenzará a partir de las 8 del domingo, donde completará el recorrido por Ruta 7 hasta su destino final, la destilería de YPF.

traslado de reactor impsa ypf mendoza acceso sur
El reactor más pesado del país lo construyó IMPSA para YPF.

El reactor más pesado del país lo construyó IMPSA para YPF.

reactor impsa YPF traslado 2
El reactor más pesado del país lo construyó IMPSA para YPF.

El reactor más pesado del país lo construyó IMPSA para YPF.

reactor impsa YPF traslado 3
El reactor más pesado del país lo construyó IMPSA para YPF.

El reactor más pesado del país lo construyó IMPSA para YPF.

reactor impsa YPF traslado
El reactor más pesado del país lo construyó IMPSA para YPF.

El reactor más pesado del país lo construyó IMPSA para YPF.

Más fotos del megaoperativo de traslado del reactor de IMPSA

El megaoperativo para trasladar el reactor de hidrodesulfuración de combustibles implica la participación de la Policía, Gendarmería Nacional, personal operativo (levanta cables, equipamiento de trabajo) y empleados de tránsito de las municipalidades de Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú.

reactor impsa ypf mendoza
El reactor HG-D-3501 tiene un peso de 456.000 kilogramos (456 toneladas), 38 metros de largo y casi 8 de altura.

El reactor HG-D-3501 tiene un peso de 456.000 kilogramos (456 toneladas), 38 metros de largo y casi 8 de altura.

corte de cables eléctricos y otros servicios por traslado de reactor en mendoza
El reactor HG-D-3501 tiene un peso de 456.000 kilogramos (456 toneladas), 38 metros de largo y casi 8 de altura.

El reactor HG-D-3501 tiene un peso de 456.000 kilogramos (456 toneladas), 38 metros de largo y casi 8 de altura.

reactor impsa
El traslado del enorme reactor de IMPSA demorar&aacute; d&iacute;as hasta llegar a su destino final, YPF.&nbsp;

El traslado del enorme reactor de IMPSA demorará días hasta llegar a su destino final, YPF.

Temas relacionados:

Te puede interesar