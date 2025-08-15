Reactor de IMPSA: las fotos del megaoperativo por el traslado del gigante de 456 toneladas

Reactor de IMPSA: las fotos del megaoperativo en su primer día de traslado

Es importante destacar que durante este megaoperativo se realizan cortes de tránsito y habrá desvíos en el recorrido del Acceso Sur (RN 40) y sus colectoras inmediatas hacia el Oeste y el Este. También en el tramo de RN 7 hasta RP 84.

En el primer día del megaoperativo está previsto que entre las 14 y las 15 el reactor llegue hasta el cruce con calle Boedo de Maipú, donde se realizará la primera parada hasta el próximo día, según adelantó el jefe de la Policía Vial.

traslado reactor impsa ypf mendoza acceso sur El reactor más pesado del país lo construyó IMPSA para YPF. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO.

traslado de reactor impsa ypf mendoza El reactor más pesado del país lo construyó IMPSA para YPF. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO.

El traslado continuará este sábado desde las 8 con otros cortes momentáneos en el Acceso Sur por donde está previsto que recorra el segundo tramo del camino hasta la estación de servicio ubicada antes del desvío hacia la Ruta 7.

Finalmente, el último día del megaoperativo también comenzará a partir de las 8 del domingo, donde completará el recorrido por Ruta 7 hasta su destino final, la destilería de YPF.

traslado de reactor impsa ypf mendoza acceso sur Foto: Cristian Lozano / Diario UNO.

reactor impsa YPF traslado 2 Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

reactor impsa YPF traslado 3 Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

reactor impsa YPF traslado Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

El megaoperativo para trasladar el reactor de hidrodesulfuración de combustibles implica la participación de la Policía, Gendarmería Nacional, personal operativo (levanta cables, equipamiento de trabajo) y empleados de tránsito de las municipalidades de Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú.

reactor impsa ypf mendoza El reactor HG-D-3501 tiene un peso de 456.000 kilogramos (456 toneladas), 38 metros de largo y casi 8 de altura. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

corte de cables eléctricos y otros servicios por traslado de reactor en mendoza El reactor HG-D-3501 tiene un peso de 456.000 kilogramos (456 toneladas), 38 metros de largo y casi 8 de altura. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO.