El servicio del Metrotranvía fue restablecido mucho antes de lo esperado

A qué hora volvió a funcionar el Metrotranvía

Algunos usuarios se enteraron sobre la marcha que este viernes durante la mañana este transporte público estaba fuera de servicio. A pesar que es un viernes no laborable que parece más un feriado, muchos trabajadores hicieron la jornada normal y algunos sufrieron demoras para llegar a su lugar de trabajo.

Lo bueno es que el servicio de Metrotranvía se restableció a las 11.45 de este viernes, mucho antes de lo esperado y anunciado, que era a las 19.

Por lo tanto los usuarios habituales del Metrotranvía podrán regresar a su destino con este medio de transporte que funciona como un feriado, ya que las frecuencias fueron reducidas por este día no laborable, al igual que los colectivos.

Primera etapa del traslado del reactor del IMPSA cumplida

El gran despliegue por el megaoperativo comenzó a las 5 de este viernes y contó con desvíos y cortes completos en el Acceso Sur, en Godoy Cruz. El destino final es la refinería de Luján de Cuyo, lo que se concretaría durante la semana.

Muchos conductores tuvieron demoras por los cortes de calles y accesos, a pesar que los mismos habían sido informados con anterioridad y a medida que ocurrían durante este viernes.

reactor impsa Megaoperativo en Mendoza para el traslado del reactor de 456 toneladas hasta la refinería de Luján. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

De todas formas salió todo como estaba planeado y sin inconvenientes, solo algunas demoras en calle Paso donde el camión que trasporta el reactor de IMPSA tuvo que esperar el corte de cables de alta tensión para poder avanzar, entre otras medidas.

Pasadas las 12 de este viernes, el camión con el reactor, único en todo el país que se utilizará para limpiar el azufre del gasoil como indican los estándares internacionales, llegó a su primera parada en calle Boedo de Luján, donde quedará hasta el sábado a las 8 cuando se reanude el megaoperativo.