El gobernador Alfredo Cornejo autorizó el aporte de capital para la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM), a cargo del traslado de nuevas duplas para el servicio de Metrotranvía, que provienen de San Diego, Estados Unidos. La suma asciende a $905.363.058, destinados a el operativo de logística.
El Gobierno otorgó $905 millones para el traslado de nuevas duplas para el Metrotranvía
