El Gobierno otorgó $905 millones para el traslado de nuevas duplas para el Metrotranvía

metrotranvia duplas.jpg Así fue uno de los operativos de logística para traer nuevas duplas de San Diego, Estados Unidos.

Obras de ampliación del Metrotranvía

Desde el 2022 se realiza el proyecto, en etapas, para la nueva ampliación de la red del Metrotranvía hacia el sur, que llegará hasta Luján de Cuyo, y hacia el norte, hasta el Aeropuerto El Plumerillo.

Con esta obra se fortalecerá la movilidad segura y sustentable en el Área Metropolitana del Gran Mendoza.

Actualmente, luego de la ampliación del servicio a Las Heras en 2019, la traza se extiende desde Panquehua, Las Heras, hasta Gutiérrez, Maipú. Las Heras, Ciudad, Godoy Cruz y Maipú son los cuatro departamentos que están vinculados con el recorrido troncal del Metrotranvía.

Esta semana, el Gobierno autorizó fondos para la instalación de paradores inteligentes a lo largo de los tramos por los que el Metrotranvía realiza su recorrido.

Se buscan revertir en las estaciones del Metrotranvía, con la incorporación de molinetes, la evasión al pago del pasaje.