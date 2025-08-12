Con el QR de Mercado Pago ya se puede pagar el colectivo y el Metrotranvía

Mercado Pago colectivo El QR de Mercado Pago ya está habilitado para pagar en el sistema del Mendotran.

Transporte: ¿Cómo se paga el colectivo con el QR de Mercado Pago?

Los usuarios podrán hacerlo de dos formas:

Abrir la app y seleccionar el ícono de QR.

Deslizar hacia arriba y elegir el medio de pago .

. Acercar el QR que aparece en el celular al lector validador y el pago se confirmará al instante.

Instalación de paradores inteligentes del Metrotranvía

El Gobierno de Mendoza anunció además que avanza con la instalación de paradores inteligentes que incorporan tecnología y amplían las opciones de pago y reducen la evasión. Ya funcionan en cuatro estaciones de Ciudad y se extienden a Godoy Cruz, Maipú y Las Heras.

También explicaron que avanza a buen ritmo la modernización del Metrotranvía y que ya están en funcionamiento los paradores Lugones, Rubilar, Suipacha y Moldes, en Ciudad. Actualmente se construyen los de Progreso y Pellegrini en Godoy Cruz, y en los próximos días comenzarán las obras en Piedrabuena (Maipú) y Godoy (Las Heras).

“El Metrotranvía tiene muchas horas de funcionamiento, y estos paradores aportan seguridad para el usuario y mejoran el sistema de pago. Hemos registrado una evasión de casi el veinte por ciento en el pago del boleto, y buscamos generar igualdad en esta situación”, señaló Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Metrotranvia SUBE Mendotran Uno de los paradores del Metrotranvía en Mendoza que suman servicios.

El funcionario agregó: “Cada parador implica una inversión aproximada de doscientos cincuenta millones de pesos, un aporte significativo para el sistema”.

El plan prevé la renovación total de 25 paradores a lo largo de la traza, con el objetivo de optimizar la accesibilidad, seguridad y comodidad de miles de usuarios.

Características de los paradores inteligentes: