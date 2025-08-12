Inicio Sociedad Mercado Pago
Con el QR de Mercado Pago ya se puede pagar el colectivo y el Metrotranvía

Mendotran permite acreditar el saldo de la tarjeta SUBE desde el celular. Admite tarjetas SUBE, débito o crédito, pagos con QR, NFC y billeteras virtuales

Luciano Bertolotti
Los usuarios de Mercado Pago ya pueden pagar viajes en los colectivos y Metrotranvía de Mendoza con su código QR, desde cualquier teléfono y sin necesidad de tarjetas físicas o recargas anticipadas.

Además de Mendoza se puede pagar con código QR de Mercado Pago en colectivos que circulan por AMBA, Catamarca, Córdoba, Jujuy, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Fe y Tucumán, y se irá extendiendo de forma progresiva al resto del país.

Desde Mendoza explicaron que el sistema de transporte local cuenta con terminales de validación de carga que “permiten acreditar el saldo de la tarjeta SUBE directamente desde el celular. También estarán integrados al sistema de pago abierto del MendoTran, que admite tarjetas SUBE, débito o crédito, pagos con QR, NFC y billeteras virtuales”.

El QR de Mercado Pago ya está habilitado para pagar en el sistema del Mendotran.

Transporte: ¿Cómo se paga el colectivo con el QR de Mercado Pago?

Los usuarios podrán hacerlo de dos formas:

  • Abrir la app y seleccionar el ícono de QR.
  • Deslizar hacia arriba y elegir el medio de pago.
  • Acercar el QR que aparece en el celular al lector validador y el pago se confirmará al instante.

Instalación de paradores inteligentes del Metrotranvía

El Gobierno de Mendoza anunció además que avanza con la instalación de paradores inteligentes que incorporan tecnología y amplían las opciones de pago y reducen la evasión. Ya funcionan en cuatro estaciones de Ciudad y se extienden a Godoy Cruz, Maipú y Las Heras.

También explicaron que avanza a buen ritmo la modernización del Metrotranvía y que ya están en funcionamiento los paradores Lugones, Rubilar, Suipacha y Moldes, en Ciudad. Actualmente se construyen los de Progreso y Pellegrini en Godoy Cruz, y en los próximos días comenzarán las obras en Piedrabuena (Maipú) y Godoy (Las Heras).

“El Metrotranvía tiene muchas horas de funcionamiento, y estos paradores aportan seguridad para el usuario y mejoran el sistema de pago. Hemos registrado una evasión de casi el veinte por ciento en el pago del boleto, y buscamos generar igualdad en esta situación”, señaló Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Uno de los paradores del Metrotranvía en Mendoza que suman servicios.

El funcionario agregó: “Cada parador implica una inversión aproximada de doscientos cincuenta millones de pesos, un aporte significativo para el sistema”.

El plan prevé la renovación total de 25 paradores a lo largo de la traza, con el objetivo de optimizar la accesibilidad, seguridad y comodidad de miles de usuarios.

Características de los paradores inteligentes:

  • Cierre perimetral con visibilidad total, externa e interna
  • Materiales resistentes al vandalismo
  • Accesos adaptados para personas con movilidad reducida
  • Portales automáticos para ascenso y descenso de pasajeros, sincronizados con la llegada de las duplas
  • Molinetes bidireccionales con sistemas antisalto

