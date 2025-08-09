Mercado Pago ofrece créditos de hasta 10 millones que se devuelven a tasa 0

Vender más de $50.000 por mes en Mercado Libre o Mercado Pago , durante 2 meses consecutivos

, durante 2 meses consecutivos Tener buen comportamiento de pago, si ya tuvieron un préstamo con la plataforma anteriormente

con la plataforma anteriormente Mantener buena reputación si realizan ventas en Mercado Libre

dinero plus El crédito DineroPlus de Mercado Pago está pensado para cubrir necesidades urgentes de los negocios.

Además de estos requisitos fundamentales, los comerciantes deben demostrar consistencia en sus operaciones comerciales dentro del ecosistema de la empresa.

La empresa no cobra comisiones por retirar el dinero al banco ni por cancelar anticipadamente el préstamo. Este esquema busca facilitar el acceso al capital de trabajo para pequeños emprendedores que operan dentro del ecosistema de la compañía.

Los comerciantes pueden verificar si tienen ofertas disponibles ingresando a la sección "Préstamos" de su cuenta de Mercado Pago. La plataforma enviará notificaciones por email o través de la aplicación cuando haya propuestas personalizadas según el comportamiento comercial de cada usuario. Una vez recibida la oferta, tienen hasta un mes para completar el trámite; si no lo hacen, deberán esperar una nueva propuesta que puede diferir de la anterior.