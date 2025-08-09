Inicio empresas Mercado Pago
Mercado Pago ofrece créditos de hasta 10 millones que se devuelven a tasa 0

El programa de Mercado Pago permite a comerciantes obtener financiamiento inmediato sin intereses para impulsar sus negocios

Mercado Pago tiene una buena opción para negocios que necesiten dinero rápido.

Mercado Pago amplió su oferta de servicios financieros con el lanzamiento de DineroPlus, un programa que permite a comerciantes obtener hasta $10.000.000 sin pagar intereses. Esta iniciativa busca dar respuesta a quienes enfrentan dificultades para acceder al sistema bancario tradicional por falta de historial crediticio o penalidades previas.

La plataforma fundada por Marcos Galperin depositará el dinero de forma instantánea en la cuenta de Mercado Pago del usuario, quien podrá retirarlo sin costos adicionales a su cuenta bancaria. Los plazos de devolución van desde 7 hasta 28 días, y una vez cancelado el monto, el comerciante puede volver a solicitar un nuevo crédito.

Requisitos para acceder al financiamiento de Mercado Pago

Para calificar a estos préstamos de hasta $10.000.000, los usuarios deben cumplir ciertos requisitos básicos durante los últimos dos meses:

  • Vender más de $50.000 por mes en Mercado Libre o Mercado Pago, durante 2 meses consecutivos
  • Tener buen comportamiento de pago, si ya tuvieron un préstamo con la plataforma anteriormente
  • Mantener buena reputación si realizan ventas en Mercado Libre
El crédito DineroPlus de Mercado Pago está pensado para cubrir necesidades urgentes de los negocios.

Además de estos requisitos fundamentales, los comerciantes deben demostrar consistencia en sus operaciones comerciales dentro del ecosistema de la empresa.

La empresa no cobra comisiones por retirar el dinero al banco ni por cancelar anticipadamente el préstamo. Este esquema busca facilitar el acceso al capital de trabajo para pequeños emprendedores que operan dentro del ecosistema de la compañía.

Los comerciantes pueden verificar si tienen ofertas disponibles ingresando a la sección "Préstamos" de su cuenta de Mercado Pago. La plataforma enviará notificaciones por email o través de la aplicación cuando haya propuestas personalizadas según el comportamiento comercial de cada usuario. Una vez recibida la oferta, tienen hasta un mes para completar el trámite; si no lo hacen, deberán esperar una nueva propuesta que puede diferir de la anterior.

