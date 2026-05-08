Sitevinitech 2026: innovación, robótica y nuevas tendencias marcarán el pulso de la vitivinicultura

Robótica, mecanización y agricultura inteligente en Sitevinitech 2026

Uno de los protagonistas de Sitevinitech 2026 será el avance de la automatización en el agro. En ese sentido, Agrocosecha llegará con una propuesta centrada en maquinaria de última generación, con foco en mejorar la eficiencia y reducir costos operativos.

Entre sus novedades se destacan las cosechadoras autopropulsadas Pellenc, una podadora automática de precisión y un robot pulverizador autónomo de la compañía XAG, orientado a optimizar el control de malezas y el uso de agroquímicos.

La propuesta se completa con soluciones para cultivos superintensivos -como la cosechadora CV45 para olivos, almendros y pistachos-, además de tractores, trituradoras y torres antiheladas.

El futuro de la vitivinicultura: desalcoholización y nuevas categorías

Otra de las grandes tendencias que dirá presente en la feria Sitevinitech será el crecimiento de los vinos de baja o nula graduación alcohólica, una categoría de la vitivinicultura en plena expansión a nivel mundial.

En este campo, Omnia Technologies presentará sus soluciones Libero y Reduco, basadas en avanzadas tecnologías de membranas de separación y destilación al vacío que permiten desalcoholizar el vino preservando su perfil aromático, estructura y calidad.

Sitevinitech feria de vitivinicultura y agro - botella de vino La desalcoholización del vino será uno de los temas relevantes de la feria Sitevinitech 2026. Foto: Gentileza Sitevinitech

Este desarrollo representa uno de los avances más relevantes de la industria vitivinícola actual, ya que permite elaborar vinos desalcoholizados sin perder identidad, respondiendo a nuevas demandas de consumo.

Como parte de su participación, la compañía contará con la presencia de especialistas internacionales y brindará una charla técnica el jueves 14 de mayo, a las 15, enfocada en esta innovación y su impacto en el mercado global.

Eficiencia, sustentabilidad y procesos tecnológicos en la industria

La innovación también se reflejará en la feria de la vitivinicultura y el agro mediante soluciones orientadas a la bodega y los procesos industriales.

Entre ellas se destacan los chillers modulares de Frío 21, diseñados a medida para optimizar el consumo energético y garantizar estabilidad térmica; y los sistemas de limpieza con ozono de Ozonizer que permiten desinfectar sin químicos, reduciendo costos y mejorando la inocuidad.

También habrá avances en filtración y manejo de fluidos, como los sistemas Spin Klin Nova de Todo Riego Insumos y los cartuchos de membrana de Fluids Control, de fabricación nacional.

Biotecnología y manejo sustentable del viñedo

El viñedo también será escenario de innovación en Sitevinitech 2026 con soluciones que apuntan a mejorar la salud del suelo y la eficiencia productiva.

Por caso se expondrán los bioestimulantes microbianos de Bactools Biotech y los desarrollos de San Pablo que integran microorganismos beneficiosos para potenciar el sistema radicular.

A su vez, MAXAN, de Genum-Maxan, propone mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo mediante leonardita activa, promoviendo una productividad sostenida en el tiempo.

Packaging, diseño e identidad de marca son parte de Sitevinitech 2026

El packaging volverá a ocupar un lugar estratégico en Sitevinitech como herramienta de diferenciación.

Saverglass presentará su colección “Optimum” que combina diseño premium con menor peso y menor impacto ambiental, mientras que APholos exhibirá innovaciones en etiquetas y cierres, incluyendo piezas en 3D que llevan la creatividad a nuevos niveles.

Tendrán su espacio destacado en las instalaciones de la Nave Cultural y la Nave Universitaria donde se realizará la feria la semana que viene.

Conferencias, conocimiento y networking

Además de la exposición comercial y tecnológica, Sitevinitech 2026 contará con una nutrida agenda de charlas y conferencias encabezadas por especialistas nacionales e internacionales, quienes abordarán las principales tendencias y desafíos de la industria vitivinícola.

Durante las tres jornadas habrá espacios dedicados a innovación, gestión, sustentabilidad, nuevas tecnologías aplicadas al agro y el vino, además de presentaciones técnicas vinculadas a eficiencia productiva, desalcoholización, automatización y transformación del sector.

Sitevinitech feria de vitivinicultura y agro Sitevinitech se ha convertido en un encuentro clave para la vitivinicultura en Latinoamérica. Y se realiza en Mendoza. Foto: Gentileza Sitevinitech

La feria también reunirá una amplia oferta de soluciones complementarias que abarcan toda la cadena productiva, desde el viñedo hasta la logística y el packaging en el mundo de la vitivinicultura.

En este sentido, se presentarán tecnologías como los servicios de drones aplicados al agro de Arevanta, soluciones para finales de línea de Adhefull, y equipamiento para manejo de fluidos y procesos de empresas como Enrique J. Muzzio.

Experiencias, vino y networking en El Patio de la Nave

También dirán presente propuestas vinculadas a la infraestructura productiva, como los sistemas de conducción de viñedos de Carmofarm, las mangueras industriales de Concord y las tradicionales barricas de roble europeo de Barricas Croatas.

En paralelo, la logística y el transporte tendrán su espacio con la participación de Grupo Lorenzo, que exhibirá utilitarios y vehículos adaptados a las necesidades de la industria, mientras que firmas como Real de la Cruz acercarán soluciones tecnológicas para optimizar procesos productivos en la vitivinicultura y el agro.

Como parte de la experiencia integral de la feria, Sitevinitech 2026 sumará El Patio de la Nave, un lugar concebido como espacio de relax y networking dentro de la Nave Creativa. La propuesta busca generar un entorno de bienestar, intercambio profesional y disfrute sensorial, favoreciendo la generación de vínculos y oportunidades de negocio en un marco más distendido.

NAGN4075 Además de los stands de 150 expositores locales e internacionales, la feria contará con un espacio gastronómico y de coworking. Foto: Gentileza Sitevinitech

El espacio contará con una cuidada propuesta gastronómica y de café de especialidad, con opciones como los sándwiches de autor de HELP Sandwich, las pizzas de masa madre de La Combi, el tapeo de Alioli y la barra de Club de Café, en línea con las tendencias actuales de procesos artesanales y productos de calidad.

A su vez, incluirá experiencias vinculadas al vino y la producción local, como la participación de Dionisias Wine Fair, con más de 15 enólogas que poresentarán sus etiquetas, la Ruta del Vermut que promueve la Municipalidad de San Martín, además de propuestas como Huertana, Kyros Ajíes y el Programa Semilla Cuyo, que reúne emprendimientos locales con foco en el desarrollo productivo de Mendoza.

Una plataforma para el futuro del vino

La propuesta se completa con una ambientación natural, mesas comunitarias pensadas para el encuentro espontáneo y un line-up de música en un formato “after office” ideal para continuar el networking en un entorno relajado que ofrecerá la feria.

Con más de 10.000 visitantes esperados y una fuerte presencia internacional, Sitevinitech 2026 se consolida como una plataforma estratégica donde confluyen innovación, negocios y conocimiento, proyectando el futuro de la vitivinicultura en la región.