Sitevinitech 2026: un impulso clave para la industria vitivinícola

Arturo Yaciofano, director general de Sitevinitech, compartió su entusiasmo por la próxima edición, que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de mayo de 2026 en El Complejo Las Naves, en la Ciudad de Mendoza.

“Sitevinitech potencia el desarrollo de negocios y la generación de vínculos estratégicos, no solo entre los protagonistas de nuestra región, sino también con los países vitivinícolas de toda Sudamérica”, subrayó Yaciofano, destacando la relevancia internacional del evento.

La feria se consolida como un espacio fundamental para el networking, la presentación de innovaciones tecnológicas y la proyección global de la vitivinicultura argentina y sudamericana. De esta manera, Sitevinitech refuerza el posicionamiento de Mendoza como capital mundial del vino y un motor esencial para el desarrollo económico y social de la región. La realización de una nueva edición es un claro mensaje de resiliencia y apuesta por el crecimiento del sector.