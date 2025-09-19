En un contexto desafiante, la confirmación de una nueva edición de Sitevinitech, la feria internacional que es un pilar para la industria vitivinícola, la innovación tecnológica y los negocios del sector en la región, representa una gran noticia y un voto de confianza para el futuro. Este miércoles 17 por la mañana, el Hotel Sheraton Mendoza fue el escenario del lanzamiento oficial de esta importante iniciativa.
Sitevinitech 2026: un impulso clave para la industria vitivinícola
