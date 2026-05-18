Mendoza vuelve a posicionarse como epicentro de la innovación vitivinícola latinoamericana. Con más de 150 expositores y miles de visitantes, Sitevinitech 2026 tuvo una edición de lujo y uno de los stands más concurridos fue el de Agromaq Virdó, concesionario oficial de New Holland para la región de Cuyo.
Agromaq Virdó apostó fuerte en Sitevinitech 2026: plan canje de tractores y más beneficios para el productor
La firma referente del agro mendocino presentó en la feria Sitevinitech 2026 su línea completa de tractores New Holland, vendimiadoras y pulverizadoras
La empresa, con más de 6 décadas de historia acompañando al productor agropecuario de la región, orienta su actividad principal a la comercialización de maquinaria agrícola, repuestos y servicios de posventa.
Nicolás Cormio, gerente general de la compañía, destacó el valor estratégico de su presencia en la feria: "Sitevinitech 2026 representó uno de los eventos más importantes del calendario vitivinícola nacional e internacional. En la feria pudimos confirmar que el productor busca cada vez más eficiencia, productividad y soluciones adaptadas a las necesidades actuales del sector agropecuario".
En cuanto a la demanda, Cormio describió un mercado que actúa con cautela pero que no frena la inversión cuando aparece una propuesta de valor concreta: "El productor mendocino sí está apostando a renovar maquinaria cuando encuentra una propuesta de valor atractiva, financiación competitiva y respaldo de posventa, donde nosotros hacemos mucho foco, entendiendo que tenemos más de 60 años de experiencia".
En ese marco señaló que los equipos más requeridos son los tractores especializados para viñedos y frutales de la línea New Holland, donde la tecnología y la confiabilidad del equipo resultan determinantes para optimizar tiempos y productividad. También creció el interés en vendimiadoras mecánicas, impulsado principalmente por grandes productores y contratistas que avanzan hacia la cosecha mecanizada para reducir costos y recursos.
Beneficios especiales para el productor agropecuario
Para aprovechar el contexto de la feria, Agromaq Virdó lanzó dos propuestas comerciales de alto impacto. Por un lado, descuentos de hasta el 45% por pago contado en toda su línea de tractores New Holland durante este mes de mayo. Por otro, un plan canje exclusivo y por tiempo limitado que permite al productor entregar su tractor usado como parte de pago en la compra de una unidad 0 kilómetro.
"Buscamos generar nuevas oportunidades de negocio y fortalecer el vínculo con nuestros clientes", explicó Nicolás Cormio, subrayando que la propuesta está especialmente pensada para el productor y el contratista rural que busca renovar su maquinaria con condiciones competitivas.
Sitevinitech 2026 se consolidó así como el escenario ideal para que empresas como Agromaq Virdó muestren sus soluciones en un contexto desafiante para la vitivinicultura mendocina, donde la tecnología, el financiamiento y el servicio posventa marcan la diferencia entre el estancamiento y la renovación productiva.