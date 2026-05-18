Agromaq Virdó apostó fuerte en Sitevinitech 2026: plan canje de tractores y más beneficios para el productor

Agromaq Virdó - maquinarias agropecurias - tractores En el contexto de la Sitevinitech, la firma Agromaq Virdó ofreció beneficios para que el productor pueda acceder a un tractor 0Km. Foto: Gentileza Agromaq Virdó

En cuanto a la demanda, Cormio describió un mercado que actúa con cautela pero que no frena la inversión cuando aparece una propuesta de valor concreta: "El productor mendocino sí está apostando a renovar maquinaria cuando encuentra una propuesta de valor atractiva, financiación competitiva y respaldo de posventa, donde nosotros hacemos mucho foco, entendiendo que tenemos más de 60 años de experiencia".

En ese marco señaló que los equipos más requeridos son los tractores especializados para viñedos y frutales de la línea New Holland, donde la tecnología y la confiabilidad del equipo resultan determinantes para optimizar tiempos y productividad. También creció el interés en vendimiadoras mecánicas, impulsado principalmente por grandes productores y contratistas que avanzan hacia la cosecha mecanizada para reducir costos y recursos.

Beneficios especiales para el productor agropecuario

Para aprovechar el contexto de la feria, Agromaq Virdó lanzó dos propuestas comerciales de alto impacto. Por un lado, descuentos de hasta el 45% por pago contado en toda su línea de tractores New Holland durante este mes de mayo. Por otro, un plan canje exclusivo y por tiempo limitado que permite al productor entregar su tractor usado como parte de pago en la compra de una unidad 0 kilómetro.

"Buscamos generar nuevas oportunidades de negocio y fortalecer el vínculo con nuestros clientes", explicó Nicolás Cormio, subrayando que la propuesta está especialmente pensada para el productor y el contratista rural que busca renovar su maquinaria con condiciones competitivas.

Agromaq Virdó - maquinarias agropecurias - tractores Con más de 60 años de historia, Agromac Virdó es referente en maquinarias del sector agropecuario. Foto: Gentileza Agromaq Virdó

Sitevinitech 2026 se consolidó así como el escenario ideal para que empresas como Agromaq Virdó muestren sus soluciones en un contexto desafiante para la vitivinicultura mendocina, donde la tecnología, el financiamiento y el servicio posventa marcan la diferencia entre el estancamiento y la renovación productiva.