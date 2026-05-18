La feria de vinos Chachingo Wine Fair llega este fin de semana a Rosario

Chachingo Wine Fair, feria de vinos creada por María Sance, Alejandro Vigil y Fernando Gabrielli María Sance, Alejandro Vigil y Fernando Gabrielli fundaron hace una década la feria de vinos Chachingo Wine Fair. Foto: Gentileza Chachingo Wine Fair

Una feria de vinos que de Mendoza se extiende a todo el país

El espacio elegido para el evento es nuevamente Salones Puerto Norte, uno de los más importantes de Rosario. La propuesta cuenta con la participación de 41 bodegas de distintas provincias del país: Mendoza, La Rioja, Salta, Jujuy y San Juan.

“Rosario es una de las grandes metrópolis de nuestro país y por ello decidimos llevar nuestra feria a esa ciudad por quinto año consecutivo. El resultado de las ediciones anteriores fue excelente y esperamos volver a tener una gran concurrencia de amantes del vino. La fecha de Rosario es una de las más convocantes de Argentina para Chachingo Wine Fair. Estamos muy felices por el crecimiento de nuestra feria a nivel nacional. Vamos a continuar trabajando para mostrar la diversidad del vino argentino, lo cual siempre es nuestro objetivo primordial”, comenta Fernando Gabrielli, co-fundador de Chachingo Wine Fair.

Las próximas paradas de Chachingo Wine Fair

Los tickets para la edición Rosario de la feria de vinos tienen un costo de $36.000 y pueden adquirirse a través de la plataforma Entrada Web ( https://www.entradaweb.com.ar/evento/7eb18542/step/1 ).

Para Alejandro Vigil, otro de los creadores del evento, el objetivo de la feria Chachingo Wine Fair "es continuar promoviendo el vino argentino en Argentina”.

La quinta edición de Chachingo Wine Fair Rosario contará con la participación de las siguientes bodegas: Antropo Wines, Bodega Araujo, Bodega Bombal, Bodega Laborde, Bodega Lattarico, Bodega Lavaque, Cadus Wines, Catena Zapata, Chamán Wines, Chañarmuyo, Domiciano, El Cese, El Enemigo, El Relator, Finca Bandini, Francisco Puga y Familia, Giménez Riili, Grazie Mille Vinos, Impaciente Wines, Jorge Rubio, López, LoSance, Luca Wines, Luigi Bosca, Lupa Wines, Mastrantonio Wines, Mauricio Lorca Autor de Vinos, Otro Loco Más, Presente Vinos, Putruele, Ruca Malen, Sábato Wines, Simonassi Lyon, Sueños de Revolución, Trivento, Vinos de la Luz, Vinos Manija, Viña Artesano, Weinert y Zuccardi Valle de Uco.

Chachingo Wine Fair, feria de vinos La feria de vinos Chachingo Wine Fair vuelve a Rosario con la participación de 41 bodegas de diferentes puntos del país. Foto: Gentileza Chachingo Wine Fair

Chachingo Wine Fair tendrá este año más versiones en distintas ciudades de Argentina. En julio el evento se realizará en Córdoba, en agosto en Buenos Aires, a Bariloche llegará en septiembre, mientras que en octubre se hará en Mar del Plata y en noviembre volverá a Casa Vigil en Mendoza.

Chachingo Wine Fair Rosario cuenta con el auspicio de Banco Macro, Casa Vigil, Life Desarrollos Urbanos, Barsante Disegno, Puerto Norte Design Hotel, The Wine Time, La Chacra de la Elba, Volf, Gabrielli PR Agencia de Comunicación, Asociación Rosarina de Sommeliers y Eco de los Andes.