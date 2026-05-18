La feria de vinos Chachingo Wine Fair llega este fin de semana a Rosario

Chachingo Wine Fair se ha consagrado como uno de los eventos de vinos más destacados de Argentina. Con su primera edición en 2016, la feria que se originó en Casa Vigil en Mendoza, se ha convertido en un clásico de las agendas de los amantes del vino del país.
La feria fue creada por el winemaker Alejandro Vigil, junto a su esposa María Sance y Fernando Gabrielli y durante 2026 ofrecerá un total de 8 ediciones en distintas ciudades de Argentina. Este año el evento ya se desarrolló en marzo en Park Hyatt Mendoza y en abril en la ciudad de Salta.
La tercera fecha de la ya tradicional Chachingo Wine Fair se desarrollará este viernes 22 y sábado 23 en Rosario. La feria se realizará en esta ciudad santafesina por quinto año consecutivo.
Una feria de vinos que de Mendoza se extiende a todo el país
El espacio elegido para el evento es nuevamente Salones Puerto Norte, uno de los más importantes de Rosario. La propuesta cuenta con la participación de 41 bodegas de distintas provincias del país: Mendoza, La Rioja, Salta, Jujuy y San Juan.
“Rosario es una de las grandes metrópolis de nuestro país y por ello decidimos llevar nuestra feria a esa ciudad por quinto año consecutivo. El resultado de las ediciones anteriores fue excelente y esperamos volver a tener una gran concurrencia de amantes del vino. La fecha de Rosario es una de las más convocantes de Argentina para Chachingo Wine Fair. Estamos muy felices por el crecimiento de nuestra feria a nivel nacional. Vamos a continuar trabajando para mostrar la diversidad del vino argentino, lo cual siempre es nuestro objetivo primordial”, comenta Fernando Gabrielli, co-fundador de Chachingo Wine Fair.
Las próximas paradas de Chachingo Wine Fair
Los tickets para la edición Rosario de la feria de vinos tienen un costo de $36.000 y pueden adquirirse a través de la plataforma Entrada Web (https://www.entradaweb.com.ar/evento/7eb18542/step/1).
Para Alejandro Vigil, otro de los creadores del evento, el objetivo de la feria Chachingo Wine Fair "es continuar promoviendo el vino argentino en Argentina”.
La quinta edición de Chachingo Wine Fair Rosario contará con la participación de las siguientes bodegas: Antropo Wines, Bodega Araujo, Bodega Bombal, Bodega Laborde, Bodega Lattarico, Bodega Lavaque, Cadus Wines, Catena Zapata, Chamán Wines, Chañarmuyo, Domiciano, El Cese, El Enemigo, El Relator, Finca Bandini, Francisco Puga y Familia, Giménez Riili, Grazie Mille Vinos, Impaciente Wines, Jorge Rubio, López, LoSance, Luca Wines, Luigi Bosca, Lupa Wines, Mastrantonio Wines, Mauricio Lorca Autor de Vinos, Otro Loco Más, Presente Vinos, Putruele, Ruca Malen, Sábato Wines, Simonassi Lyon, Sueños de Revolución, Trivento, Vinos de la Luz, Vinos Manija, Viña Artesano, Weinert y Zuccardi Valle de Uco.
Chachingo Wine Fair tendrá este año más versiones en distintas ciudades de Argentina. En julio el evento se realizará en Córdoba, en agosto en Buenos Aires, a Bariloche llegará en septiembre, mientras que en octubre se hará en Mar del Plata y en noviembre volverá a Casa Vigil en Mendoza.
Chachingo Wine Fair Rosario cuenta con el auspicio de Banco Macro, Casa Vigil, Life Desarrollos Urbanos, Barsante Disegno, Puerto Norte Design Hotel, The Wine Time, La Chacra de la Elba, Volf, Gabrielli PR Agencia de Comunicación, Asociación Rosarina de Sommeliers y Eco de los Andes.