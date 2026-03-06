En el marco de las actividades de Vendimia 2026 y pese a las adversidades climáticas, se realizó la quinta edición de Chachingo Wine Fair-Park Hyatt Edition, uno de los encuentros vitivinícolas más destacados de la provincia.
"Chachingo Wine Fair" volvió a reunir a la élite del vino argentino en Park Hyatt Mendoza
Con toda la energía de la Vendimia 2026 se realizó la quinta edición de Chachingo Wine Fair-Park Hyatt Edition. Los detalles de un evento clave
La propuesta convocó a empresarios, referentes del sector, funcionarios y público amante del vino en una experiencia que maridó botellas de alta gama y gastronomía en el corazón de la Ciudad de Mendoza.
El vino, un punto de encuentro
A partir de las 20 del jueves y hasta la medianoche, los asistentes recorrieron los distintos espacios de degustación instalados en el hotel cinco estrellas. Allí pudieron probar etiquetas de algunas de las bodegas más reconocidas del país, junto a vinos elaborados por productores pequeños y medianos que también formaron parte de la feria.
La iniciativa, impulsada por el enólogo Alejandro Vigil, Fernando Gabrielli y equipo, se ha consolidado en el tiempo como una de las propuestas más esperadas dentro del calendario de actividades que anteceden a la Fiesta Nacional de la Vendimia, que por estos días entra en su etapa más intensa.
Más de cuarenta bodegas participaron de esta nueva edición, representando la diversidad de estilos y regiones que caracterizan a la vitivinicultura de nuestro país. Entre las firmas presentes se destacaron: Altos Las Hormigas, Domaine Bousquet, El Enemigo, Finca La Celia, Familia Morcos, Grazie Mille y Jorge Rubio, entre otras etiquetas que formaron parte del recorrido de degustación.
La experiencia incluyó también propuestas gastronómicas elaboradas por el equipo del Park Hyatt Mendoza en conjunto con Casa Vigil, además de degustaciones de cerveza artesanal, gin y aceite de oliva. El escenario perfecto para dialogar con los hacedores de vino y profundizar sobre nuestra industria.
Banco Macro acompañó el Chachingo Wine Fair 2026
Chachingo Wine Fair contó con el acompañamiento de Banco Macro, entidad que desarrolló distintas iniciativas vinculadas al sector productivo de la provincia.
En ese contexto, Macro participó del Foro de Inversiones y Negocios 2026, organizado por el Consejo Empresario Mendocino junto al Gobierno de Mendoza.
Ocurre que la Vendimia, además de ser una celebración, es también un momento de balances y de proyección hacia el futuro de la provincia.
En sintonía, desde la organización destacaron que el objetivo de la feria es continuar mostrando la diversidad del vino argentino y ofrecer un espacio de encuentro entre bodegas, productores y consumidores en la antesala de la celebración vendimial.
Con una convocatoria que reunió tanto a mendocinos como a turistas, la edición 2026 de Chachingo Wine Fair volvió a confirmar su lugar dentro de la agenda vitivinícola de la provincia, consolidándose como una de las citas sociales y gastronómicas más destacadas de la semana de Vendimia. Allí, propios y ajenos nos hermanamos para confirmar que Mendoza sigue siendo “la tierra del sol y del buen vino”.