"Chachingo Wine Fair" volvió a reunir a la élite del vino argentino en Park Hyatt Mendoza

image Alejandro De Borbón y Piccolino Reimon Santino. Foto: Martín Pravata.

La iniciativa, impulsada por el enólogo Alejandro Vigil, Fernando Gabrielli y equipo, se ha consolidado en el tiempo como una de las propuestas más esperadas dentro del calendario de actividades que anteceden a la Fiesta Nacional de la Vendimia, que por estos días entra en su etapa más intensa.

image Juan Parma (CEO Banco Macro), María Eugenia Di Pietro, el intendente de Maipú Matías Stevanato, Juan Mazzon (gerente de Banca Gobierno/Macro) y Gianina Ferranti. Foto: Martín Pravata.

image Cecilia Moreno, Florencia Aise y Mariana Martos. Foto: Martín Pravata.

Más de cuarenta bodegas participaron de esta nueva edición, representando la diversidad de estilos y regiones que caracterizan a la vitivinicultura de nuestro país. Entre las firmas presentes se destacaron: Altos Las Hormigas, Domaine Bousquet, El Enemigo, Finca La Celia, Familia Morcos, Grazie Mille y Jorge Rubio, entre otras etiquetas que formaron parte del recorrido de degustación.

image Las hermanas Agüero: Jorgelina y Celina. Foto: Martín Pravata.

La experiencia incluyó también propuestas gastronómicas elaboradas por el equipo del Park Hyatt Mendoza en conjunto con Casa Vigil, además de degustaciones de cerveza artesanal, gin y aceite de oliva. El escenario perfecto para dialogar con los hacedores de vino y profundizar sobre nuestra industria.

image La diputada Giuliana Díaz brindó junto a sus amigas: Cecilia Carleti, Flavia Dalmau y Evelin Pérez. Foto: Martín Pravata.

image Sergio Agostino, Mónica Pardo, Florencia Sacchi y Diego Sacchi. Foto: Martín Pravata.

Banco Macro acompañó el Chachingo Wine Fair 2026

Chachingo Wine Fair contó con el acompañamiento de Banco Macro, entidad que desarrolló distintas iniciativas vinculadas al sector productivo de la provincia.

image La dupla buena onda: Luis de la Fuente y Mariana Aghetoni. Foto: Martín Pravata.

En ese contexto, Macro participó del Foro de Inversiones y Negocios 2026, organizado por el Consejo Empresario Mendocino junto al Gobierno de Mendoza.

Ocurre que la Vendimia, además de ser una celebración, es también un momento de balances y de proyección hacia el futuro de la provincia.

Claudia Farina y Juan Florencio Reboredo Chachingo Wine Fair Claudia Farina y Juan Florencio Reboredo. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

image Emir Andraos (intendente Tunuyán) y su pareja, Sol Rodrigo. Foto: Martín Pravata.

En sintonía, desde la organización destacaron que el objetivo de la feria es continuar mostrando la diversidad del vino argentino y ofrecer un espacio de encuentro entre bodegas, productores y consumidores en la antesala de la celebración vendimial.

Miguel Urmeneta, Alejandro Vigil y Fernando Gabrielli Cachingo Wine Fair Miguel Urmeneta (gerente de Park Hyatt, en el centro) junto a los organizadores de la feria: Alejandro Vigil y Fernando Gabrielli. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

image La pareja del momento: Julieta Navarro y Roberto Mejías. Foto: Martín Pravata.

Con una convocatoria que reunió tanto a mendocinos como a turistas, la edición 2026 de Chachingo Wine Fair volvió a confirmar su lugar dentro de la agenda vitivinícola de la provincia, consolidándose como una de las citas sociales y gastronómicas más destacadas de la semana de Vendimia. Allí, propios y ajenos nos hermanamos para confirmar que Mendoza sigue siendo “la tierra del sol y del buen vino”.