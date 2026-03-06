Inicio Sociales Vendimia 2026
Vendimia 2026

"Chachingo Wine Fair" volvió a reunir a la élite del vino argentino en Park Hyatt Mendoza

Con toda la energía de la Vendimia 2026 se realizó la quinta edición de Chachingo Wine Fair-Park Hyatt Edition. Los detalles de un evento clave

Lucas Castro
Rocío Aramba (gerente comercial de Macro), Alejandro Vigil (fundador Chachingo Wine Fair), María Sance, Fernando Gabrielli (co-fundador de la feria), Juan Parma (CEO Macro) y Marcelo Bassignana (gerente Sun Plaza Mendoza). 

En el marco de las actividades de Vendimia 2026 y pese a las adversidades climáticas, se realizó la quinta edición de Chachingo Wine Fair-Park Hyatt Edition, uno de los encuentros vitivinícolas más destacados de la provincia.

El gobernador de Mendoza estuvo en Chachingo Wine Fair, donde conversó con referentes del Banco Macro y otros protagonistas del mundo empresarial. En la foto, junto a Juan Mazzon (gerente de Banca Gobierno) Juan Parma (CEO Banco Macro) y Rocío Aramba (gerente comercial Banco Macro). Foto: Martín Pravata.

El intendente de Luján, Esteban Allasino, posó junto a Matías Meric (jefe de gabinete de Luján) y Fernando “Flaco” Gabrielli. Foto: Martín Pravata.

La propuesta convocó a empresarios, referentes del sector, funcionarios y público amante del vino en una experiencia que maridó botellas de alta gama y gastronomía en el corazón de la Ciudad de Mendoza.

Lucas Vega, Virginia Palero e Ivana Diviagi. Foto: Martín Pravata.

Edgardo Dibiagi, Adriana Federigi y Diego Gatica. Foto: Martín Pravata.

El vino, un punto de encuentro

A partir de las 20 del jueves y hasta la medianoche, los asistentes recorrieron los distintos espacios de degustación instalados en el hotel cinco estrellas. Allí pudieron probar etiquetas de algunas de las bodegas más reconocidas del país, junto a vinos elaborados por productores pequeños y medianos que también formaron parte de la feria.

Alejandro De Borbón y Piccolino Reimon Santino. Foto: Martín Pravata.

La iniciativa, impulsada por el enólogo Alejandro Vigil, Fernando Gabrielli y equipo, se ha consolidado en el tiempo como una de las propuestas más esperadas dentro del calendario de actividades que anteceden a la Fiesta Nacional de la Vendimia, que por estos días entra en su etapa más intensa.

Juan Parma (CEO Banco Macro), María Eugenia Di Pietro, el intendente de Maipú Matías Stevanato, Juan Mazzon (gerente de Banca Gobierno/Macro) y Gianina Ferranti. Foto: Martín Pravata.

Cecilia Moreno, Florencia Aise y Mariana Martos. Foto: Martín Pravata.

Más de cuarenta bodegas participaron de esta nueva edición, representando la diversidad de estilos y regiones que caracterizan a la vitivinicultura de nuestro país. Entre las firmas presentes se destacaron: Altos Las Hormigas, Domaine Bousquet, El Enemigo, Finca La Celia, Familia Morcos, Grazie Mille y Jorge Rubio, entre otras etiquetas que formaron parte del recorrido de degustación.

Las hermanas Agüero: Jorgelina y Celina. Foto: Martín Pravata.

La experiencia incluyó también propuestas gastronómicas elaboradas por el equipo del Park Hyatt Mendoza en conjunto con Casa Vigil, además de degustaciones de cerveza artesanal, gin y aceite de oliva. El escenario perfecto para dialogar con los hacedores de vino y profundizar sobre nuestra industria.

La diputada Giuliana Díaz brindó junto a sus amigas: Cecilia Carleti, Flavia Dalmau y Evelin Pérez. Foto: Martín Pravata.

Sergio Agostino, Mónica Pardo, Florencia Sacchi y Diego Sacchi. Foto: Martín Pravata.

Banco Macro acompañó el Chachingo Wine Fair 2026

Chachingo Wine Fair contó con el acompañamiento de Banco Macro, entidad que desarrolló distintas iniciativas vinculadas al sector productivo de la provincia.

La dupla buena onda: Luis de la Fuente y Mariana Aghetoni. Foto: Martín Pravata.

En ese contexto, Macro participó del Foro de Inversiones y Negocios 2026, organizado por el Consejo Empresario Mendocino junto al Gobierno de Mendoza.

Ocurre que la Vendimia, además de ser una celebración, es también un momento de balances y de proyección hacia el futuro de la provincia.

Claudia Farina y Juan Florencio Reboredo.

Emir Andraos (intendente Tunuyán) y su pareja, Sol Rodrigo. Foto: Martín Pravata.

En sintonía, desde la organización destacaron que el objetivo de la feria es continuar mostrando la diversidad del vino argentino y ofrecer un espacio de encuentro entre bodegas, productores y consumidores en la antesala de la celebración vendimial.

Miguel Urmeneta (gerente de Park Hyatt, en el centro) junto a los organizadores de la feria: Alejandro Vigil y Fernando Gabrielli.

La pareja del momento: Julieta Navarro y Roberto Mejías. Foto: Martín Pravata.

Con una convocatoria que reunió tanto a mendocinos como a turistas, la edición 2026 de Chachingo Wine Fair volvió a confirmar su lugar dentro de la agenda vitivinícola de la provincia, consolidándose como una de las citas sociales y gastronómicas más destacadas de la semana de Vendimia. Allí, propios y ajenos nos hermanamos para confirmar que Mendoza sigue siendo “la tierra del sol y del buen vino”.

