Vendimia 2026

A las 20 decidirán si la Fiesta de la Vendimia 2026 se hará mañana o el miércoles

El pronóstico de lluvias y tormentas para el sábado a la noche es clave para que el Gobierno decida qué pasará con el Acto Central de la Vendimia 2026 y la coronación de la sucesora de Alejandrina Funes, Reina 2025

José Luis Verderico
La Vendimia 2025 tuvo su fiesta con el Acto Central de Guardiana del vino eterno en el teatro griego Frank Romero Day.

Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar y el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, anunciarán este viernes a las 20 si el Acto Central y la coronación de la Reina Nacional de Vendimia 2026 se harán este sábado o se reprogramarán para el miércoles por razones meteorológicas como lluvias y tormentas.

La reprogramación de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 podría ser anunciada este viernes en el auditorio Ángel Bustelo.

Se ha convocado a una conferencia de prensa en el marco de la presentación de las 18 candidatas al cetro vendimial y en la previa del comienzo de la tradicional Vía Blanca de las Reinas por las calles céntricas.

Diego Gareca.jpg
Diego Gareca habla a las 20 sobre la Vendimia 2026.

El Gobierno de Mendoza decide si confirma para este sábado o reprograma para el miércoles los actos centrales de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

Esta última posibilidad por recomendación de Defensa Civil basada en informes meteorológicos pronostican lluvias y tormentas para este sábado desde la tarde y durante la noche para cuando están previstos originalmente el Acto Central y la coronación de la sucesora de Alejandrina Funes, electa en 2025.

