En la Vía Blanca de las Reinas edición 2026, los mendocinos se volcaron a las calles como nunca. Tal vez porque no es una más sino parte de una Fiesta de la Vendimia que celebra sus primeros 90 años de existencia, todo el fervor popular le da su impronta al tradicional desfile con grandes y chicos entusiasmados y apoyando a las 18 candidatas al cetro.
Vendimia 2026
Todo el color y el fervor popular de la Vía Blanca 2026, en imágenes
Miles de mendocinos se volcaron a las calles para disfrutar de la Vía Blanca y apoyar a las 18 candidatas al cetro nacional, en la 90° Fiesta de la Vendimia