Vendimia 2026

Todo el color y el fervor popular de la Vía Blanca 2026, en imágenes

Miles de mendocinos se volcaron a las calles para disfrutar de la Vía Blanca y apoyar a las 18 candidatas al cetro nacional, en la 90° Fiesta de la Vendimia

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
Los niños, protagonistas de esta Vía Blanca 2026

En la Vía Blanca de las Reinas edición 2026, los mendocinos se volcaron a las calles como nunca. Tal vez porque no es una más sino parte de una Fiesta de la Vendimia que celebra sus primeros 90 años de existencia, todo el fervor popular le da su impronta al tradicional desfile con grandes y chicos entusiasmados y apoyando a las 18 candidatas al cetro.

Vía Blanca 2026- color
Personajes que acompañan a cada carro departamental en esta Vía Blanca 2026

Vía blanca 5
La candidata de Tunuyán tuvo a sus propios seguidores durante el desfile

Via Blanca 7
Desde el Sur provincial, el carro de General Alvear también dice presente en esta Vía Blanca

Vía Blanca 2026- gente 2
Las familias mendocinas le dan vida a esta Vía Blanca 2026

Vía Blanca 2026- Godoy Cruz
La representante vendimial de Godoy Cruz y su corte, durante el recorrido

Vía Blanca 2026- gente
Madres y sus niñas con la ilusión de ser las reinas del futuro

Vía Blanca 2026- reinitas
Las "reinitas" de esta Vía Blanca 2026

Vía Blanca 2026- Maipú
Maipú, también presente con la representante departamental y su corte

Vía Blanca 2026- Las Heras
Todo el color de Las Heras en esta Vía Blanca

Vía Blanca 2026- personajes
Personajes que son parte del histórico desfile, en los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia

Vía Blanca 2026- La Paz
El carro de La Paz, ilustrado con la imagen de la recordada Lorena Lorca, reina nacional de la Vendimia consagrada en 1996

Vía Blanca 2026- Malargue
Malargüe también dice presente en esta Vía Blanca, desde el rincón más austral de Mendoza

Vía Blanca 2026- Gral Alvear 2
La belleza y carisma de la reina de General Alvear se hace notar en esta Vía Blanca

