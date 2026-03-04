Inicio Sociedad Vía Blanca
Atención

Confirmaron los desvíos del transporte público durante Vía Blanca y Carrusel

Por los desfiles de la Vía Blanca y el Carrusel 2026, cambiarán recorridos del transporte urbano y habrá restricciones en el Metrotranvía

Renata Manuchi
Editado por Renata Manuchi
Los desvíos del transporte público durante la Vía Blanca y el Carrusel. 

Los desvíos del transporte público durante la Vía Blanca y el Carrusel. 

El Gobierno de Mendoza informó que, con motivo de los desfiles de la Vía Blanca de las Reinas y el Carrusel Vendimial 2026, el transporte público urbano modificará sus recorridos habituales y el servicio de Metrotranvía tendrá restricciones en ambos días de celebración en el centro de la capital provincial.

Modificaciones en servicios y recorridos

Las líneas de colectivos que circulan por las calles afectadas por los desfiles como San Martín, J. V. Zapata, Las Heras, Chile, Sarmiento y Belgrano sufrirán desvíos en sus trayectos habituales tanto en la noche del viernes por la Vía Blanca como el sábado por el Carrusel, con cortes y tránsito restringido en varias arterias céntricas.

Asimismo, el servicio de Metrotranvía estará suspendido o con frecuencias afectadas durante el desarrollo de ambos eventos y hasta la finalización de cada uno.

Líneas afectadas por los desvíos

Según informó el Gobierno provincial, los servicios que verán modificación de recorrido incluyen, entre otros:

  • Los servicios alcanzados por los desvíos son:

    Línea 110

    Líneas 120 y 121

    Líneas 125 y 126

    Línea 130

    Líneas 200, 201 y 207

    Líneas 202, 203, 204, 221, 230, 234 y 235

    Líneas 300, 301, 310, 313, 315, 316, 320, 330, 331, 350 y 371

    Líneas 400, 401, 420, 440, 441, 442 y 461

    Líneas 520, 521, 524, 530, 531, 532, 533, 534, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 548, 550, 562 y 563

    Líneas 604, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 630, 640, 670 y 680

    Líneas 720, 721, 722, 723, 733 y 740

    Líneas 865 y 866

    Líneas 900, 905, 910, 912, 913, 914, 915, 936 y 938

    Dicetours: líneas 710, 711, 726 y 727

    Nueva Generación: líneas 778 A y 786

La lista completa de recorridos afectados y los detalles de cada desvío se encuentran disponibles en el enlace con la información oficial del Gobierno de Mendoza.

Transporte público de pasajeros. Imagen de archivo.

Recomendaciones

Las autoridades provinciales sugieren a quienes utilicen el transporte público este viernes por la noche y sábado por la mañana horarios en que se desarrollan la Vía Blanca y el Carrusel respectivamente que planifiquen sus viajes con antelación, consulten las modificaciones de ruta y consideren tiempos extra de traslados debido a los cortes programados en el centro de la ciudad.

Estas medidas forman parte del dispositivo general de control de tránsito y movilidad que acompaña a los principales eventos de la Vendimia 2026, que atraen a miles de personas al área céntrica de Mendoza. Además del transporte público, se producirán cortes de calles y desvíos en sectores habituales de circulación, por lo que se recomienda a los conductores y peatones utilizar vías alternativas durante las actividades oficiales.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar