Confirmaron los desvíos del transporte público durante Vía Blanca y Carrusel

El Gobierno de Mendoza informó que, con motivo de los desfiles de la Vía Blanca de las Reinas y el Carrusel Vendimial 2026, el transporte público urbano modificará sus recorridos habituales y el servicio de Metrotranvía tendrá restricciones en ambos días de celebración en el centro de la capital provincial.
Por los desfiles de la Vía Blanca y el Carrusel 2026, cambiarán recorridos del transporte urbano y habrá restricciones en el Metrotranvía
Modificaciones en servicios y recorridos
Las líneas de colectivos que circulan por las calles afectadas por los desfiles como San Martín, J. V. Zapata, Las Heras, Chile, Sarmiento y Belgrano sufrirán desvíos en sus trayectos habituales tanto en la noche del viernes por la Vía Blanca como el sábado por el Carrusel, con cortes y tránsito restringido en varias arterias céntricas.
Asimismo, el servicio de Metrotranvía estará suspendido o con frecuencias afectadas durante el desarrollo de ambos eventos y hasta la finalización de cada uno.
Líneas afectadas por los desvíos
Según informó el Gobierno provincial, los servicios que verán modificación de recorrido incluyen, entre otros:
Línea 110
Líneas 120 y 121
Líneas 125 y 126
Línea 130
Líneas 200, 201 y 207
Líneas 202, 203, 204, 221, 230, 234 y 235
Líneas 300, 301, 310, 313, 315, 316, 320, 330, 331, 350 y 371
Líneas 400, 401, 420, 440, 441, 442 y 461
Líneas 520, 521, 524, 530, 531, 532, 533, 534, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 548, 550, 562 y 563
Líneas 604, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 630, 640, 670 y 680
Líneas 720, 721, 722, 723, 733 y 740
Líneas 865 y 866
Líneas 900, 905, 910, 912, 913, 914, 915, 936 y 938
Dicetours: líneas 710, 711, 726 y 727
Nueva Generación: líneas 778 A y 786
La lista completa de recorridos afectados y los detalles de cada desvío se encuentran disponibles en el enlace con la información oficial del Gobierno de Mendoza.
Recomendaciones
Las autoridades provinciales sugieren a quienes utilicen el transporte público este viernes por la noche y sábado por la mañana horarios en que se desarrollan la Vía Blanca y el Carrusel respectivamente que planifiquen sus viajes con antelación, consulten las modificaciones de ruta y consideren tiempos extra de traslados debido a los cortes programados en el centro de la ciudad.
Estas medidas forman parte del dispositivo general de control de tránsito y movilidad que acompaña a los principales eventos de la Vendimia 2026, que atraen a miles de personas al área céntrica de Mendoza. Además del transporte público, se producirán cortes de calles y desvíos en sectores habituales de circulación, por lo que se recomienda a los conductores y peatones utilizar vías alternativas durante las actividades oficiales.