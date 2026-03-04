Confirmaron los desvíos del transporte público durante Vía Blanca y Carrusel

Líneas afectadas por los desvíos

Según informó el Gobierno provincial, los servicios que verán modificación de recorrido incluyen, entre otros:

Los servicios alcanzados por los desvíos son: Línea 110 Líneas 120 y 121 Líneas 125 y 126 Línea 130 Líneas 200, 201 y 207 Líneas 202, 203, 204, 221, 230, 234 y 235 Líneas 300, 301, 310, 313, 315, 316, 320, 330, 331, 350 y 371 Líneas 400, 401, 420, 440, 441, 442 y 461 Líneas 520, 521, 524, 530, 531, 532, 533, 534, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 548, 550, 562 y 563 Líneas 604, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 630, 640, 670 y 680 Líneas 720, 721, 722, 723, 733 y 740 Líneas 865 y 866 Líneas 900, 905, 910, 912, 913, 914, 915, 936 y 938 Dicetours: líneas 710, 711, 726 y 727 Nueva Generación: líneas 778 A y 786

La lista completa de recorridos afectados y los detalles de cada desvío se encuentran disponibles en el enlace con la información oficial del Gobierno de Mendoza.

Transporte público de pasajeros. Imagen de archivo.

Recomendaciones

Las autoridades provinciales sugieren a quienes utilicen el transporte público este viernes por la noche y sábado por la mañana horarios en que se desarrollan la Vía Blanca y el Carrusel respectivamente que planifiquen sus viajes con antelación, consulten las modificaciones de ruta y consideren tiempos extra de traslados debido a los cortes programados en el centro de la ciudad.

Estas medidas forman parte del dispositivo general de control de tránsito y movilidad que acompaña a los principales eventos de la Vendimia 2026, que atraen a miles de personas al área céntrica de Mendoza. Además del transporte público, se producirán cortes de calles y desvíos en sectores habituales de circulación, por lo que se recomienda a los conductores y peatones utilizar vías alternativas durante las actividades oficiales.