¿Se arruina la fiesta? El pronóstico del tiempo para la Vía Blanca en Mendoza

El viento soplará con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h durante la mañana, intensificándose por la tarde y noche con registros de 23 a 31 km/h. La dirección predominante será del sector sur/sureste.

pronostico en mendoza para viernes 6 de marzo El pronóstico del tiempo para esta semana.

Durante la mañana y la tarde del viernes, la probabilidad de lluvia es nula (0%), mientras que hacia la noche, horario en el que se desarrolla la Vía Blanca, el SMN indica una probabilidad muy baja, entre 0% y 10%. En términos meteorológicos, ese porcentaje implica que no hay previsión de precipitaciones relevantes, aunque no se descarta completamente algún fenómeno aislado de escasa intensidad.

Como todo informe meteorológico, el pronóstico puede actualizarse a medida que se acerque el evento. Sin embargo, con los datos oficiales actuales del Servicio Meteorológico Nacional, no hay indicios de lluvias que afecten la celebración.

Para el sábado se espera un pronóstico similar entre mínima y máxima con el mismo porcentaje de probabilidad de lluvias.