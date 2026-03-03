Con la expectativa puesta en uno de los eventos más convocantes de la Vendimia, la pregunta se repite entre mendocinos y turistas: ¿lloverá durante la Vía Blanca este viernes 6 de marzo de 2026?
¿Se arruina la fiesta? El pronóstico del tiempo para la Vía Blanca en Mendoza
El Servicio Metereológico Nacional adelanto el pronóstico para este viernes 6 de marzo, día que tiene lugar la famosa Vendimia con la Vía Blanca
Cuando llegan estas fechas, el desfile de carros vendimiales en Vía Blanca por las calles de la Ciudad de Mendoza podría darse bajo agua o incluso cancelarse debido a la época de intensas lluvias. Sin embargo, el Servicio Metereológico Nacional adelantó la respuesta para los ansiosos.
Vía Blanca: el pronóstico oficial para el viernes 6 de marzo
Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional para la ciudad de Mendoza, no se esperan lluvias significativas durante la jornada. De acuerdo con los datos publicados habrá una temperatura mínima de 14°C, una máxima de 21°C y baja probabilidad de precipitación, aunque estará nublado.
El viento soplará con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h durante la mañana, intensificándose por la tarde y noche con registros de 23 a 31 km/h. La dirección predominante será del sector sur/sureste.
Durante la mañana y la tarde del viernes, la probabilidad de lluvia es nula (0%), mientras que hacia la noche, horario en el que se desarrolla la Vía Blanca, el SMN indica una probabilidad muy baja, entre 0% y 10%. En términos meteorológicos, ese porcentaje implica que no hay previsión de precipitaciones relevantes, aunque no se descarta completamente algún fenómeno aislado de escasa intensidad.
Como todo informe meteorológico, el pronóstico puede actualizarse a medida que se acerque el evento. Sin embargo, con los datos oficiales actuales del Servicio Meteorológico Nacional, no hay indicios de lluvias que afecten la celebración.
Para el sábado se espera un pronóstico similar entre mínima y máxima con el mismo porcentaje de probabilidad de lluvias.