3 árboles frutales que podés cultivar en junio para tener una sombra refrescante cada verano

Su copa frondosa proporciona una amplia sombra natural, la cual será valorada en los próximos veranos. Debido a que sus raíces absorbentes se ubican principalmente en los primeros 40 centímetros de profundidad, es un árbol que manifiesta alta sensibilidad a sequías superficiales.

Psidium guajava Psidium guajava.

Otra alternativa para el jardín o el huerto es el ciruelo. Se caracteriza por ser un árbol de estructura compacta cuyas raíces muestran un patrón de crecimiento vertical hacia las profundidades, en lugar de extenderse de forma horizontal por la superficie.

Este ejemplar es de los más resistentes, por lo que no demandará múltiples cuidados de jardinería. Lo único que debemos tener en cuenta es que luego de sembrarlo, debemos ser pacientes para que se desarrolle su sombra refrescante.

ciruelo Ciruelo.

Finalmente, el granado enano, se presenta como un árbol frutal de dimensiones moderadas y raíces que resguardan la integridad del suelo donde esté cultivado.

Este ejemplar destaca por prosperar en terrenos de baja calidad, de composición caliza o con elevados niveles de salinidad, por lo que no demanda muchos cuidados de jardinería. Su versatilidad es tal que puede cultivarse sin inconvenientes en grandes macetas, por lo que también podrá estar en un rincón del balcón.

granado Granado enano.

Más allá del árbol frutal elegido, si tenemos un espacio reducido en casa, es fundamental optar por especies que posean un sistema radicular no agresivo. Es decir que sus raíces se concentren en las capas superficiales, careciendo de la fuerza necesaria para levantar el piso y generar daños en el entorno.