Qué significa que el sustrato del árbol frutal tenga lombrices: pocos lo saben

Hallar lombrices en la tierra es un indicador positivo de la calidad del suelo. Su existencia señala que el sustrato contiene suficiente materia orgánica y mantiene condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la vida.

De hecho, existen técnicas especializadas, como la lombricultura, que aprovechan su capacidad biológica. Estas prácticas utilizan a las lombrices para transformar residuos orgánicos en fertilizantes naturales de alta calidad.

Entonces, si descubriste ejemplares en el sustrato de tu árbol frutal y planeabas eliminarlos, es recomendable reconsiderar dicha acción. En la gran mayoría de los casos, su contribución permite que los cultivos crezcan con mayor fuerza y salud.

naranjo Tus árboles frutales se verán beneficiados con las lombrices.

Uno de sus principales beneficios es la mejora en la estructura del suelo mediante la creación de túneles. Estos conductos permiten una circulación más eficiente tanto del aire como del agua hacia las zonas profundas.

Gracias a esta actividad de aireación, las raíces pueden desarrollarse con mayor facilidad en el medio. Asimismo, este proceso facilita que el árbol frutal acceda de manera más efectiva a los nutrientes esenciales que necesita para su crecimiento.

Por otro lado, las lombrices se alimentan de restos vegetales y de materia orgánica en proceso de descomposición. Durante su digestión, generan humus de lombriz, un fertilizante natural que nutre y favorece el desarrollo de los árboles frutales.

lombriz sustrato Las lombrices mejorarán considerablemente el sustrato de las plantas.

En consecuencia, si descubrís que el sustrato del árbol frutal tiene lombrices, evitá quitarlas o eliminarlas para no perder los beneficios que aporta a los ejemplares cultivados en el jardín o la maceta.