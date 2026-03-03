Estos son los recorridos oficiales de la Vía Blanca y el Carrusel en la Ciudad

Recorrido oficial de la Vía Blanca

Según anunció la Subsecretaría de Cultura, la Vía Blanca transitará por:

San Martín y Vicente Zapata , punto de partida

, punto de partida Hacia el norte por San Martín hasta Las Heras

hasta Giro por Chile

Continuación por Sarmiento

Desconcentración en Belgrano

Este recorrido está diseñado para permitir que el público acompañe la festividad desde distintos tramos del centro mendocino y disfrute de la presencia de las candidatas en sus carros.

Recorrido Via Blanca

Carrusel: la fiesta popular que colorea la mañana del sábado

La celebración continúa el sábado 7 de marzo desde las 9, con el tradicional Carrusel Vendimial, una expresión multitudinaria de arte, folklore e identidad mendocina.

Además de las candidatas vendimiales, participarán centros tradicionalistas, colectividades, caporales, murgas, reinas invitadas e instituciones culturales que aportan ritmo, color y participación comunitaria al desfile.

El Carrusel comenzará su marcha desde los Portones del Parque General San Martín y seguirá este trayecto:

Hacia el este por Emilio Civit hasta Plaza Independencia

hasta Luego por Chile hasta Las Heras

hasta Continuación por San Martín hacia el sur

hacia el sur Desconcentración en Colón

Este circuito está pensado para que el Carrusel recorra los espacios más emblemáticos del centro histórico, permitiendo a espectadores de todas las edades disfrutar de la fiesta desde distintos puntos.

Recorrido Carrusel

Así desfilarán los carros departamentales en 2026

El orden de salida de los carros vendimiales para esta edición es el siguiente:

Guaymallén

San Rafael

Luján de Cuyo

Tupungato

Godoy Cruz

San Martín

General Alvear

La Paz

Junín

Tunuyán

Ciudad de Mendoza

San Carlos

Malargüe

Lavalle

Las Heras

Maipú

Rivadavia

Santa Rosa

Este orden fue confirmado por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza y permitirá seguir con precisión la participación de cada departamento durante los desfiles.

Acceso libre, gratuito y familiar

Tanto la Vía Blanca como el Carrusel son eventos abiertos a toda la comunidad y no requieren entrada previa. Las autoridades culturales de la provincia destacaron que estas celebraciones representan “una fiesta del pueblo” y constituyen uno de los puntos más altos de la Vendimia, promoviendo la participación de diversas expresiones artísticas, sociales y comunitarias.

La Vendimia 2026 continúa así con propuestas que combinan tradición, identidad regional y participación ciudadana, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes del calendario mendocino.