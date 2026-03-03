La Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Mendoza dio a conocer los recorridos oficiales de los desfiles de Vía Blanca de las Reinas y el Carrusel 2026, dos de los eventos más multitudinarios y coloridos de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Las celebraciones, con acceso libre y gratuito, convocan a miles de personas y representan uno de los momentos más esperados del calendario festivo provincial.
Estos son los recorridos oficiales de la Vía Blanca y el Carrusel en la Ciudad
La Subsecretaría de Cultura de Mendoza confirmó los recorridos que tendrán la Vía Blanca y el Carrusel 2026, eventos centrales de la Vendimia
Vía Blanca: la noche en que Mendoza se viste de fiesta
El viernes 6 de marzo desde las 21, las calles céntricas de la Ciudad de Mendoza se transformarán en el escenario de la tradicional Vía Blanca de las Reinas, un desfile nocturno que pone en primer plano la estética, la fuerza simbólica y el diseño de los carros alegóricos de cada departamento.
En esta edición participarán las 18 representantes vendimiales que se presentarán ante el público en carros especialmente ornamentados para destacar la identidad cultural y productiva de cada rincón de Mendoza.
Recorrido oficial de la Vía Blanca
Según anunció la Subsecretaría de Cultura, la Vía Blanca transitará por:
- San Martín y Vicente Zapata, punto de partida
- Hacia el norte por San Martín hasta Las Heras
- Giro por Chile
- Continuación por Sarmiento
- Desconcentración en Belgrano
Este recorrido está diseñado para permitir que el público acompañe la festividad desde distintos tramos del centro mendocino y disfrute de la presencia de las candidatas en sus carros.
Carrusel: la fiesta popular que colorea la mañana del sábado
La celebración continúa el sábado 7 de marzo desde las 9, con el tradicional Carrusel Vendimial, una expresión multitudinaria de arte, folklore e identidad mendocina.
Además de las candidatas vendimiales, participarán centros tradicionalistas, colectividades, caporales, murgas, reinas invitadas e instituciones culturales que aportan ritmo, color y participación comunitaria al desfile.
El Carrusel comenzará su marcha desde los Portones del Parque General San Martín y seguirá este trayecto:
- Hacia el este por Emilio Civit hasta Plaza Independencia
- Luego por Chile hasta Las Heras
- Continuación por San Martín hacia el sur
- Desconcentración en Colón
Este circuito está pensado para que el Carrusel recorra los espacios más emblemáticos del centro histórico, permitiendo a espectadores de todas las edades disfrutar de la fiesta desde distintos puntos.
Así desfilarán los carros departamentales en 2026
El orden de salida de los carros vendimiales para esta edición es el siguiente:
- Guaymallén
- San Rafael
- Luján de Cuyo
- Tupungato
- Godoy Cruz
- San Martín
- General Alvear
- La Paz
- Junín
- Tunuyán
- Ciudad de Mendoza
- San Carlos
- Malargüe
- Lavalle
- Las Heras
- Maipú
- Rivadavia
- Santa Rosa
Este orden fue confirmado por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza y permitirá seguir con precisión la participación de cada departamento durante los desfiles.
Acceso libre, gratuito y familiar
Tanto la Vía Blanca como el Carrusel son eventos abiertos a toda la comunidad y no requieren entrada previa. Las autoridades culturales de la provincia destacaron que estas celebraciones representan “una fiesta del pueblo” y constituyen uno de los puntos más altos de la Vendimia, promoviendo la participación de diversas expresiones artísticas, sociales y comunitarias.
La Vendimia 2026 continúa así con propuestas que combinan tradición, identidad regional y participación ciudadana, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes del calendario mendocino.