Delincuentes le robaron una bicicleta, el dueño los persiguió, atropelló a uno de ellos y lo mató

La Policía y los médicos de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegaron al lugar del accidente, y constataron que el atropellado había muerto.

El sospechoso fue identificado como César Federico González, de 34 años, quien tenía antecedentes por robos agravados, robos simples, e intentos de robo. Había sido detenido por última vez el 17 de febrero pasado.

Uno de los delincuentes murió tras el robo

Luego de ser atropellado comenzó la investigación sobre lo ocurrido y por las cámaras de seguridad verificaron que pasó el hombre con la bicicleta y atrás de él una camioneta Hilux a toda velocidad.

El delincuente fue atropellado en calle Río Diamante y Los Horcones, de Las Heras.

Policía Científica trabajó sobre calle Río Diamante, donde quedó la camioneta, la bicicleta, y el cuerpo del delincuente. Mientras, la víctima del robo, pero autor de la muerte del ladrón, quedó detenido a disposición de la Justicia.