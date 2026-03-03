Delincuentes le robaron una bicicleta, el dueño los persiguió, atropelló a uno de ellos y lo mató

Un hombre murió luego de haber sido atropellado por una camioneta en Las Heras. Se supo que esto ocurrió en medio de una persecución luego que dos delincuentes se metieron en la casa de una familia de donde robaron una bicicleta. La víctima persiguió a los ladrones y embistió a uno de ellos.
El hecho ocurrió pasadas las 6 de este martes en una casa del barrio Altos del Oeste, en Las Heras, desde donde una mujer llamó al 911 para alertar que dos delincuentes entraron a su casa, le robaron una bicicleta y escaparon.
En ese momento, el dueño de la bicicleta salió detrás de ellos en su camioneta Toyota Hilux, y los persiguió aparentemente cuando iban camino hacia el barrio 8 de Abril, de Las Heras, pero al llegar a calle Río Diamante y Los Horcones la víctima atropelló a uno de los delincuentes, quien murió en el lugar.
La Policía y los médicos de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegaron al lugar del accidente, y constataron que el atropellado había muerto.
El sospechoso fue identificado como César Federico González, de 34 años, quien tenía antecedentes por robos agravados, robos simples, e intentos de robo. Había sido detenido por última vez el 17 de febrero pasado.
Luego de ser atropellado comenzó la investigación sobre lo ocurrido y por las cámaras de seguridad verificaron que pasó el hombre con la bicicleta y atrás de él una camioneta Hilux a toda velocidad.
Policía Científica trabajó sobre calle Río Diamante, donde quedó la camioneta, la bicicleta, y el cuerpo del delincuente. Mientras, la víctima del robo, pero autor de la muerte del ladrón, quedó detenido a disposición de la Justicia.