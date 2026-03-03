Comercio electrónico: según un informe, los consumidores de Mendoza gastan menos que el resto del país

“En 2025 el comercio electrónico en Mendoza mostró un crecimiento significativo acompañado por la facturación, que superó la inflación acumulada por 66 puntos, evidenciando un crecimiento real y sostenido del canal online", dijo Franco Radavero, gerente general de Tiendanube Argentina.

Cuánto compran y cómo pagan los mendocinos

En cuanto a transacciones, el crecimiento interanual reflejó un promedio de 3,6 productos por orden de compra. Además, el 61,7% de las compras se realizaron con envío gratuito.

El análisis muestra que si bien la tarjeta de crédito sigue como el medio de pago más elegido por consumidores mendocinos (46% del total de transacciones), perdió terreno frente a las transferencias bancarias: se usaron 6% menos.

Ese retroceso fue capitalizado por transferencias, que son el 25%, 7 puntos más que en 2024. Sigue el pago personalizado (11%), y muy cerca billeteras virtuales, que creció al 10%, mientras el débito y el pago en efectivo cierran con 5% y 3%.

Compra online extranjero Imagen ilustrativa.

Sea por falta de financiamiento acorde (cuotas sin interés) o por temor a endeudarse, 7 de cada 10 mendocinos abonan sus compras en un solo pago, que trepó 5% respecto a 2024. Los que eligen cuotas no superan los 3 pagos (22% del total).

Para Radavero "el comercio electrónico dejó de ser canal complementario para convertirse en eje central del negocio, no sólo con mayores volúmenes de venta, sino también con profesionalización, expansión de mercado y sostenibilidad en el tiempo".

Comercio electrónico: Mendoza versus resto del país

Con su propio análisis aún en elaboración, desde la CACE (Cámara de Comercio Electrónico) coinciden con el incremento de facturación, pero difieren con el repunte de ventas u operaciones.

Lo cierto es que, en relación a otros puntos del país, la comparación de los números arroja contrastes. Por ejemplo, también se confirma la suba de la facturación aunque en un porcentaje inferior al de las tiendas nube de Mendoza.

Las tiendas nube de todo el país facturaron casi $2 billones de pesos ($1.984.175.318.13), lo que representa un incremento del 73 % con respecto al año anterior. Pero un crecimiento neto (real) del 40,2%.

compra online 2 Imagen ilustrativa.

Con un récord de 22 millones de transacciones, las ventas subieron 30% interanual. Fueron 105 millones de productos (+57%), a un ticket promedio de $90.396 "principalmente por una mayor cantidad de unidades por carrito, lo que sugiere un menor valor promedio por producto" explicaron.

¿Los rubros más elegidos?

Belleza y bienestar : en 2025 creció 99,6% interanual en facturación y un 44,6% en transacciones con 3,8 productos por orden , posicionándose como una de las verticales con mayor tracción económica.

Hogar y deco : otro rubro que casi duplicó su facturación interanual en un 96,6 % ($273.357 millones), con ventas que crecieron un 50,7 % a un promedio de 4,3 productos por orden de compra .

Moda y accesorios : tuvo un alza de 53,1 % en facturación, con $850.047 millones en 2025. Las transacciones, por su parte, crecieron un 17 % interanual (8,9 millones en 2025) con un promedio de 3,1 productos vendidos por orden de compra.

"La vertical se enfrentó en 2025 al crecimiento del comercio cross-border, que obligó a las marcas locales a dejar de competir solo por precio y empezar a competir por experiencia, propósito y agilidad", indicaron desde Tiendanube.