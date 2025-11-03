El primer día del Cybermonday 2025 atrajo a más de 2 millones de visitantes

La edición 2025 llegó con otro atractivo: aunque no abundan cuotas sin interés, de 20 a 22 horas las "ofertas bomba" ejercen un poder innegable, con rebajas que van del 50% al 72% en productos seleccionados (electro, bazar, herramientas, etcétera).

compras-online.jpg Tres días de ofertas y descuentos para aprovechar ofrece el Cybermonday 2025 Cybermonday

Lo más buscado del Cybermonday, con Mendoza arriba

Con 900 tiendas oficiales y más de 15.000 ofertas, en el escalafón de preferencias no hay muchas sorpresas respecto a otras ediciones del Cybermonday.

Es que electro&tecno, seguido por indumentaria y calzado y muy cerca por vajes, compusieron el Top 3 al menos durante el lunes, primero de los tres días.

Siguen en orden de elección y visitas muebles (4), hogar y deco (5), y salud y belleza y deportes (6), entre otros.

En cuanto al tráfico de visitantes, Mendoza siempre está ahí. Y esta vez no es la excepción.

Los mendocinos que visitaron la web del Cybermonday durante la primera jornada del evento posicionaron a la provincia en el 5to lugar, apenas por debajo de los santafesinos y arriba de los tucumanos.