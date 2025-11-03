Arrancó el Cybermonday 2025, con una importante afluencia de consumidores internautas dispuestos a aprovechar los tres días del evento que trae descuentos de entre 30% y 42%. Y visitantes de Mendoza que ya empezaron a escalar en el ranking.
El primer día del Cybermonday 2025 atrajo a más de 2 millones de visitantes
Ofrece productos rebajados desde 30% y "ofertas bomba" con 72% de descuento. Electro, indumentaria y viajes, lo más buscado el primer día del Cybermonday por consumidores
Según los primeros datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), más de 2 millones de usuarios visitaron la web oficial (www.cybermonday. com.ar).
Incluso en el rubro viajes (entre lo más buscado este lunes) Mendoza promete posicionarse tal como en el Cybermonday del año pasado para estas mismas fechas.
La edición 2025 llegó con otro atractivo: aunque no abundan cuotas sin interés, de 20 a 22 horas las "ofertas bomba" ejercen un poder innegable, con rebajas que van del 50% al 72% en productos seleccionados (electro, bazar, herramientas, etcétera).
Lo más buscado del Cybermonday, con Mendoza arriba
Con 900 tiendas oficiales y más de 15.000 ofertas, en el escalafón de preferencias no hay muchas sorpresas respecto a otras ediciones del Cybermonday.
Es que electro&tecno, seguido por indumentaria y calzado y muy cerca por vajes, compusieron el Top 3 al menos durante el lunes, primero de los tres días.
Siguen en orden de elección y visitas muebles (4), hogar y deco (5), y salud y belleza y deportes (6), entre otros.
En cuanto al tráfico de visitantes, Mendoza siempre está ahí. Y esta vez no es la excepción.
Los mendocinos que visitaron la web del Cybermonday durante la primera jornada del evento posicionaron a la provincia en el 5to lugar, apenas por debajo de los santafesinos y arriba de los tucumanos.