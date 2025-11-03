El Cyber Monday 2025 trae una de las ofertas de viaje más esperadas del año: paquetes All Inclusive 5 estrellas a Samaná, República Dominicana desde Buenos Aires, por solo USD 1.158 por persona. Esta promoción excepcional en Despegar incluye vuelos con carry on y alojamiento en el prestigioso Bahia Principe Grand El Portillo.
Cyber Monday 2025: Paquete All Inclusive a República Dominicana desde USD 1.158 por persona
Una increíble oferta de viaje en el Cyber Monday para todos aquellos que amen recorrer el mundo a un precio accesible
Bahia Principe Grand El Portillo: lujo caribeño en Samaná
Ubicado estratégicamente en Samaná, una de las regiones más hermosas de República Dominicana, el Bahia Principe Grand El Portillo ofrece una experiencia de playa inigualable. Este resort All Inclusive 5 estrellas se encuentra a solo 200 metros del Aeropuerto El Portillo, facilitando tu llegada y partida, y cerca de atracciones naturales como los Manglares de Samaná (6 km) y el Parque Los Limones (90 km).
Las habitaciones estándar incluidas en este paquete están completamente equipadas con TV LCD por cable, ventilador de techo, escritorio, sillón confortable y baño privado con secador de cabello. Cada detalle está pensado para garantizar tu comodidad durante toda la estadía.
El régimen All Inclusive significa que podrás disfrutar sin límites de todas las comidas y bebidas del resort. El restaurante principal ofrece una exquisita carta de platos caribeños y especialidades con frutos del mar, además del desayuno diario incluido. Desde el momento en que llegás hasta tu partida, todo está cubierto.
Aprovechá esta oferta del Cyber Monday
Con un ahorro de $327.900 sobre el precio regular, esta es la oportunidad perfecta para disfrutar de playas paradisíacas, gastronomía internacional y servicios premium sin preocuparte por gastos adicionales. El precio sin impuestos nacionales es de $4.504.993 para dos personas.
Los paquetes incluyen vuelos desde Buenos Aires con carry on, permitiéndote viajar con tu equipaje de mano sin costos extras. Es el momento ideal para planificar esas vacaciones soñadas en el Caribe a un precio excepcional.
No dejes pasar esta oportunidad única del Cyber Monday para conocer las playas cristalinas de Samaná, disfrutar de la hospitalidad dominicana y vivir la experiencia All Inclusive que siempre deseaste.