Cyber Monday 2025: Paquete All Inclusive a República Dominicana desde USD 1.158 por persona

El régimen All Inclusive significa que podrás disfrutar sin límites de todas las comidas y bebidas del resort. El restaurante principal ofrece una exquisita carta de platos caribeños y especialidades con frutos del mar, además del desayuno diario incluido. Desde el momento en que llegás hasta tu partida, todo está cubierto.

Aprovechá esta oferta del Cyber Monday

Con un ahorro de $327.900 sobre el precio regular, esta es la oportunidad perfecta para disfrutar de playas paradisíacas, gastronomía internacional y servicios premium sin preocuparte por gastos adicionales. El precio sin impuestos nacionales es de $4.504.993 para dos personas.

cyber monda republica dominicana Este es un precio especial para el Cyber Monday.

Los paquetes incluyen vuelos desde Buenos Aires con carry on, permitiéndote viajar con tu equipaje de mano sin costos extras. Es el momento ideal para planificar esas vacaciones soñadas en el Caribe a un precio excepcional.

No dejes pasar esta oportunidad única del Cyber Monday para conocer las playas cristalinas de Samaná, disfrutar de la hospitalidad dominicana y vivir la experiencia All Inclusive que siempre deseaste.