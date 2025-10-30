Una aerolínea low cost lanzó una promoción de 2x1 en pasajes aéreos en la previa del Cyber Monday

Con las vacaciones de verano muy próximas, las aerolíneas low cost buscan atraer clientes y el Cyber Monday es una oportunidad para mostrar ofertas y promociones. En este contexto, la aerolínea Flybondi lanzó una propuesta de pasajes 2x1 para cualquier lugar dentro de Argentina o con destino internacional.
La promoción estará disponible, a través de la web de la firma, desde este jueves 30 de octubre y hasta el domingo 9 de noviembre e incluye un boleto de ida y vuelta bonificado a un destino nacional, con posibilidad de utilizarlo hasta el 31 de diciembre de 2025.
El pasaje obsequiado incluye una valija despachada de 12 kilogramos.
Una estrategia para impulsar ventas de pasajes
La oferta forma parte de una estrategia más amplia de expansión y fidelización de pasajeros. La aerolínea busca sostener la demanda en temporada alta y aprovechar el interés que generan los eventos de comercio electrónico para sumar operaciones.
Durante este año, la compañía duplicó la cantidad de aeronaves alquiladas bajo el modelo ACMI, un sistema que le permite operar con aviones y tripulación de otras empresas. Aunque implica costos mayores, ofrece flexibilidad para atender los picos de movimiento entre diciembre y marzo.
Nuevos destinos y foco en el interior del país
Con esta expansión, la low cost incorporará rutas que antes no operaba, incluyendo conexiones hacia Asunción, Iguazú, Ushuaia y El Calafate. Córdoba se consolida como su segundo centro de operaciones, lo que amplía la conectividad del interior con otros puntos del país y la región.
El esquema ACMI, avalado por la política aerocomercial vigente, permitió sumar capacidad en un contexto donde escasean pilotos y mecánicos locales. Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil, la compañía ya concentra el 16% del mercado doméstico.
A qué destinos vuela Flybondi
Actualmente, la compañía vuela a 16 destinos domésticos. Entre ellos, Buenos Aires, Bariloche, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Posadas, Iguazú, Salta, Santiago del Estero, San Juan, Tucumán, Puerto Madryn, Ushuaia y El Calafate.
También tiene rutas internacionales y conecta a tres países de la región: Paraguay a través de sus rutas Buenos Aires - Encarnación, Buenos Aires-Asunción y Córdoba-Asunción; Perú, con su ruta Puerto Iguazú-Lima y a cinco destinos en Brasil a través de 7 rutas: desde Buenos Aires a Río de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Salvador de Bahía y Maceió. Y desde Córdoba a Río de Janeiro y Florianópolis.
