Aerolíneas low cost suman vuelos desde Mendoza a Buenos Aires, Brasil y Paraguay en el verano

Mendoza-Río de Janeiro con Gol

La ruta directa Mendoza-Río de Janeiro fue inaugurada en mayo por JetSmart, pero para las próximas vacaciones estivales un rival que no quiere quedarse fuera de competencia.

Así, Gol confirmó que suma una conexión a la capital carioca desde enero a abril del 2026.

Gabriela Testa, presidenta del Emetur (Ente Mendoza Turismo), adelantó que están avanzadas las gestiones para abrir el vuelo directo entre Mendoza y Asunción del Paraguay de la mano de una aerolínea guaraní.

Flybondi suma frecuencias a Buenos Aires

En el mercado de cabotaje también hay novedades para Mendoza.

Por caso, Flybondi decidió reforzar frecuencias durante la semana para la siempre demandada ruta que une a Mendoza con Buenos Aires desde diciembre.

Sus directivos aprovecharon la Feria Internacional de Turismo (FIT) que se realiza en Capital Federal para hacer el anuncio y significar "un incremento importante" de vuelos para la próxima temporada de verano.

Concretamente, las frecuencias que opera para Mendoza – Buenos Aires pasará de 14 a 34 vuelos semanales, entre diciembre y marzo. Esa ampliación implica contar con entre 4 y 5 vuelos diarios, equivalente a un aumento de más 140% respecto de septiembre.

Los pasajes ya están a la venta en la web de Flybondi, con precios que arrancan desde $35.999.

Como acción lanzamiento, la aerolínea lanzó FLYMendoza, una promoción de 20% de descuento para usar en la compra de pasajes a través de la web. Aplica para vuelos hacia y desde el destino, para todo el calendario disponible, y podrá utilizarse hasta el 15 de octubre.

Flybondi reforzará frecuencias en la semana para la siempre demandada ruta que une a Mendoza con Buenos Aires desde diciembre.

JetSmart, con 15% más rutas

Pero JetSmart le puso números a su plan para el verano: las rutas desde Mendoza crecerán 15%.

Al desglosarlas, se desprende que a Buenos Aires suma hasta 34 frecuencias semanales, Salta (5 frecuencias semanales) y Bariloche (6 frecuencias semanales).

Además, la aerolínea chileno-estadounidense mantiene activa hasta el sábado 4 de octubre los descuentos de hasta 35% para vuelos domésticos y 20% para viajes regionales. La premisa: volar hasta el 26 de marzo de 2026, con el código promocional SMARTFIT.

“Estamos enfocados en seguir contribuyendo a ampliar la conectividad regional y el desarrollo económico, turístico y social de Argentina y la región. Con el incremento de las rutas y mayor cantidad de frecuencias confiamos en lograr este objetivo”, expresó Federico Petazzi, gerente comercial de JetSmart Argentina.