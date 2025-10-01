Inicio Economía Dólar
Mercado cambiario

Otra rueda con el dólar oficial que sube mientras las acciones argentinas bajan

También suben el blue y los dólares financieros, tanto el Contado con Liquidación (CCL) como el MEP. El riesgo país se ubica en los 1.230 puntos

Por UNO
El dólar oficial y el blue registran subas este miércoles.

No para la sangría en Wall Street. Este miércoles los bonos argentinos en dólares pierden 2,5% y las acciones también cotizan a la baja.

En la bolsa de Nueva York, Mercado Libre caía 4% y también registraban pérdidas YPF (-2,3%) y Banco Supervile (-2,2%).

El riesgo país se ubicaba en los 1.230 puntos, un nivel muy elevado y que genera preocupación en el mercado.

Por su parte en el mercado cambiario local, el dólar oficial sigue con la escalada y suma $100 en lo que va de la semana. Este miércoles aumenta $50 para cotizar a $1.400 para la compra y a $1.450 para la venta en las pantallas del Banco Nación. En otras entidades se vende hasta $1.465. El dólar tarjeta, para servicios digitales y turismo, se vende a $1.885.

El dólar mayorista se ofrece a $1.397 para la compra y $1.447 para la venta, por debajo del techo de la banda que el BCRA fija hoy en $1481,21.

plazo fijo en dolares (2)
Los dólares oficiales y el paralelo siguen subiendo.

También suben los dólares financieros. El Contado con Liquidación (CCL) se vende a $1.567 y el MEP a $1.517.

El dólar blue también sube, pero con moderación

El dólar blue sube 20 se ofrece a $ 1.445 para la compra y $1.470 para la venta en las cuevas de referencia. El paralelo lleva 4 ruedas en alza.

De esta forma, la brecha entre el dólar oficial y el informal es mínima, de 1%. El paralelo cotiza $240 por arriba del valor con el que abrió el año en $1230.

