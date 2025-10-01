Las billeteras virtuales no están autorizadas a vender dólares, confirmó el Banco Central

Diversos medios de Buenos Aires apelaron a la palabra "cepo" para describir la medida, aunque en lo concreto la aplicación es mucho más restringida que las regulaciones que se aplicaron en épocas anteriores.

Los usuarios de billeteras virtuales vieron impedida la operación y fue el CEO de Cocos, Ariel Sbdar, quien a través de la red social X respondió a un usuario que no podía operar: “Nos pidieron apagar”.

El Banco Central aclaró que “no hay ningún cambio normativo” para la compra de dólares por parte de las personas humanas, quienes podrán seguir accediendo al Mercado Libre de Cambios (MLC) a través de los bancos y entidades autorizadas.

“La compra-venta de dólares está regulada por el BCRA y sólo puede realizarse a través de entidades autorizadas. Esto significa que únicamente los bancos y las casas de cambio pueden canalizar operaciones de moneda extranjera. No está permitido tercerizar las operaciones”, señaló la entidad en un comunicado.

dolar-mep-mercado-pago.jpg Rige una nueva restricción para la compra de dólares.

Santiago Bausili: "las billeteras virtuales no son entidades reguladas"

En tanto, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, negó que se haya realizado un apagón y aseguró que “no hubo ninguna medida tomada, no cambia nada en términos normativos para el acceso a las personas humanas al mercado de cambios”.

En declaraciones en A24 dijo: "Encontramos que había entidades no autorizadas a realizar operaciones al mercado de cambio para personas humanas porque esas operaciones están limitadas a bancos y agencias de cambio que están autorizadas por el banco virtual”.

“Las billeteras y las alycs no son entidades reguladas por el Banco Central -añadió-. Se aclaró una interpretación errónea de una normativa y entonces eso afectó la operación de algunas entidades; pero no tiene nada que ver con una normativa nueva ni con el acceso de personas humanas al mercado de cambios”.

De este modo, confirmó que la operatoria no está permitida y permanecerá suspendida, aunque no implica nuevas regulaciones.

Y respecto de la posibilidad de una devaluación con posterioridad a la elección, el presidente del Banco Central dijo: "El Banco Central no vende dólares si no toca el techo de la banda, te lo niego rotundamente no hay ninguna perspectiva de cambio de régimen de bandas cambiarias, está perfectamente calibrado", señaló.

Fuentes: El Cronista, A24, Banco Nación y Noticias Argentinas