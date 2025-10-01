Cuenta DNI: una por una, todas las promociones de octubre del Banco Provincia

Cuenta-DNI-Banco-Provincia-Plazo-fijo La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

Todas las promociones de octubre del Banco Provincia para la billetera virtual Cuenta DNI

El Banco Provincia tiene una serie de promociones muy especiales en octubre de 2025 y los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI van a poder ahorrar en distintas compras con el fin de aumentar el consumo cotidiano y también en las fechas especiales.

De cara al Día de la Madre, el Banco Provincia lanzó una promoción especial con un 30% de descuento en gastronomía durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre. Por otro lado, uno de los beneficios más esperados por los usuarios como el de carnicerías será el sábado 11 de octubre.

empleo sueldo mínimo trabajadores banco provincia.jpg La billetera digital de Banco Provincia ofrece promociones destacadas que incluyen un beneficio especial en gastronomía por el Día de la Madre.

Además, el Banco Provincia mantiene las promociones en supermercados, librerías, perfumerías y otros rubros esenciales. A continuación, se detalla la información de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo la billetera virtual Cuenta DNI:

Especial Día de la Madre : 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos

: 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos Comercios de cercanía : 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos

: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos Carnicerías, granjas y pescaderías : 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos

: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000)

: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000) Universidades : 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos)

: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos) Librerías : 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro

: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro Farmacias y perfumerías : 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos

Historia del Banco Provincia de Buenos Aires

El Banco de la Provincia de Buenos Aires, fundado el 6 de septiembre de 1822, es el banco más antiguo de Hispanoamérica y el primero en emitir un billete argentino. Nació como una sociedad anónima privada y se expandió por la provincia, inaugurando sucursales y la casa matriz en 1886. Se transformó en empresa estatal en 1946 y ha sido pionero en la inclusión financiera, la agroindustria y la tecnología, destacando con la billetera digital Cuenta DNI y el Grupo Provincia.

Actualmente Juan M. Cuatromo es el presidente, Humberto A. Vivaldo es el director secretario, y Rubén González Ocantos ocupa el cargo de Gerente General. Mientras que los directores son Carlos Fernández, Alejandro Formento, Sebastián Galmarini, Laura González, Santiago Nardelli y Bruno Screnci.