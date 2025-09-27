Carrefour lanzó su billetera virtual: altísimo rendimiento, soporte "humano" y promociones

"Queremos acercar una propuesta diferente: una cuenta digital que combina lo mejor del mundo fintech –agilidad, simplicidad y beneficios concretos– con el respaldo de un banco que tiene 27 años de trayectoria, regulado por el Banco Central y con la confianza de más de un millón de clientes", resaltó Mariana Lope, presidenta y gerente general del Banco de Servicios Financieros (BSF) de Carrefour en una nota publicada por el sitio IProup.

Más allá de que Carrefour cuenta con licencia como entidad financiera, para este lanzamiento optó por ofrecer una cuenta digital (CVU) en lugar de una bancaria (CBU) por una cuestión de procesos. Además ofrece una tarjeta prepaga Mastercard gratuita y la función QR para abonar en cualquier comercio (al igual que otras billeteras como MODO o mercado Pago.

Beneficios y cuánto paga la billetera virtual de Carrefour

Promociones: uno de los puntos más esperados por los consumidores. Los fines de semana, se suma un 10% adicional a los descuentos de la firma (como "70% en la segunda" o 15% off durante los fines de semana) y sin exclusiones de rubro o productos

Rentabilidad: Carrefour Banco ofrece una cuenta remunerada sin un fondo de inversión detrás, por lo que asegura hasta fin de octubre 43% de tasa anual, la más alta del mercado y sin topes. El número surge de los 43 años de Carrefour en el país.

Atención humana: si bien muchas billeteras del sector ofrecen soporte digital y chatbots, Carrefour Banco promete un oficial de cuenta "en persona" y videollamadas con empleados a través de tótems en las sucursales. En este aspecto Lope destacó que "la innovación no puede estar desligada de las personas".

Cuenta gratuita: no tiene costo de apertura ni de mantenimiento, y pueden solicitarla los mayores de 18 años solo usando su DNI mediante el onboarding digital. El roadmap contempla ampliar el servicio a mayores de 13 y menores de 18, con protecciones adicionales como la prohibición para usar la billetera en plataformas de apuestas.

El plan de Carrefour Banco es aprovechar no solo el millón de clientes que ya tiene la entidad (está 11º en el ranking de entidades financieras), sino también la capilaridad de sus 680 supermercados distribuidos en 22 provincias de Argentina.

El desafío que asume la empresa francesa es sumar a los 8 millones de personas inscriptos en Mi Carrefour, el sistema de fidelización de Carrefour para que el banco/billetera aumente su base de usuarios. Y de esta manera atrapar al cliente que busca hacer rendir más su dinero, moviendo plata entre las apps que ofrecen mayor tasa.

Además utilizarán la información sobre comportamiento para ofrecer promociones hiperpersonalizadas, algo que ya está en marcha con vouchers.

También firmaron alianzas con Axion, Flybondi y locales gastronómicos, entre otros rubros y compañías, para ofrecer promociones fuera de su ecosistema.