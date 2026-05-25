México hunde barcos y soluciona uno de los problemas más urgentes del océano

La idea puede sonar extraña al principio. Sin embargo, detrás de cada barco hundido existe un trabajo científico y ambiental muy preciso. Antes de sumergir un barco, especialistas eliminan combustibles, pinturas tóxicas y materiales contaminantes para convertirlo en una estructura segura para el ecosistema.

Una vez bajo el océano, el metal comienza lentamente a transformarse en refugio. Corales, algas y esponjas se adhieren a las superficies, mientras peces, crustáceos y otras especies encuentran nuevos espacios para alimentarse y reproducirse. Uno de los casos más conocidos ocurrió frente a las costas de Quintana Roo, donde antiguos barcos fueron colocados estratégicamente para reducir la presión sobre los arrecifes naturales.

Mexico barco (1)

Los beneficios de este método

En pocos años, zonas antes vacías comenzaron a llenarse nuevamente de vida. La biodiversidad aumentó y muchas especies regresaron a lugares donde habían desaparecido.

Los beneficios son