El único ascensor rotario de barcos del planeta eleva embarcaciones de 24 metros conectando dos canales

La obra se encuentra en Escocia y es conocida como la Rueda de Falkirk, un gigantesco ascensor de barcos creado para unir dos canales ubicados a diferentes alturas. A simple vista parece una enorme rueda de observación, pero en realidad es una sofisticada estructura de ingeniería equipada con dos plataformas capaces de transportar barcos completas.

El mecanismo funciona de manera circular, mientras una plataforma asciende, la otra desciende, permitiendo elevar o bajar barcos a través de un desnivel de 24 metros. Gracias a este sistema, las embarcaciones pueden pasar de un canal a otro de forma rápida, eficiente y con un consumo energético mucho menor al de los antiguos sistemas hidráulicos.

Ascensor de barcos más grande

Antes de su construcción, ambos canales estaban conectados por una serie de 11 esclusas tradicionales. Sin embargo, con el paso del tiempo quedaron abandonadas y finalmente enterradas debido al desuso. La creación de este ascensor no solo recuperó la navegación entre los canales, sino que también impulsó la reactivación económica y turística de esta región escocesa.

El proyecto implicó una obra mucho más compleja de lo que aparenta. Durante la construcción fue necesario desviar el Union Canal para conectarlo directamente con uno de los brazos de la rueda. Además, se levantaron dos acueductos, un túnel, tres esclusas, un puente ferroviario y una nueva cuenca de navegación.

Aunque parece una infraestructura salida de una película futurista, su construcción demoró apenas dos años y fue finalizada en 2002. Actualmente, la Rueda de Falkirk puede transportar hasta ocho embarcaciones pequeñas o un total de 600 toneladas en un solo movimiento, consolidándose como uno de los ascensores de barcos más sorprendentes jamás construidos.