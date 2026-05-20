El puente navegable más largo del mundo une dos ríos y permite que los barcos naveguen reduciendo 4 horas de viaje

El puente que une dos ríos permitiendo que los barcos naveguen reduzcan 4 horas de viaje

A diferencia de un acueducto tradicional, diseñado para transportar agua, este puente utiliza el agua como vía de navegación. Es decir, funciona como una carretera flotante para barcos. Aunque existen otras obras similares en distintos países, ninguna alcanza los 918 metros de longitud del puente de Magdeburgo.

Antes de su construcción, el recorrido para los barcos era mucho más complejo. Como ambos canales se encontraban a una altura superior al río Elba, las embarcaciones debían descender por esclusas hasta el río, atravesarlo y luego volver a subir para continuar su trayecto. El proceso era lento, costoso y dificultaba el transporte de mercancías.

Puente de Agua de Magdeburgo (1)

¿Cómo es el puente navegable más largo del mundo?

La solución llegó en 1998, cuando comenzó la construcción de esta megaobra de ingeniería. Tras seis años de trabajo y una inversión cercana a los 500 millones de euros, el puente fue inaugurado oficialmente. Desde 2003, barcos de carga y pasajeros navegan diariamente sobre esta impresionante estructura suspendida sobre el río Elba.

Sus dimensiones reflejan la magnitud del proyecto: tiene una longitud total de 918 metros, un canal de 34 metros de ancho y una profundidad de agua de 4,25 metros. Para hacerlo realidad fueron necesarios cerca de 68.000 metros cúbicos de hormigón y más de 24.000 toneladas de acero.