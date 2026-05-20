La función oculta que trae el puerto HDMI de tu televisor y cambia para siempre la forma de usar el Smart TV

control remoto televisor Con un solo control podrás dominar todos los dispositivos conectados a los puertos HDMI del televisor.

El funcionamiento de este mecanismo se basa en la transferencia bidireccional de datos que permite el estándar HDMI. De este modo, acciones cotidianas como prender una consola de videojuegos de última generación o un reproductor de contenido en streaming envían una señal inmediata a la pantalla, la cual se enciende de forma autónoma y selecciona la entrada de video correspondiente sin intervención manual.

Del mismo modo, al apagar el televisor principal, el sistema distribuye una orden de apagado general a todos los dispositivos periféricos vinculados, optimizando el consumo energético y brindando una comodidad sin precedentes al prescindir de múltiples mandos en la sala.

A pesar de sus múltiples virtudes, la adopción masiva de esta herramienta suele verse limitada debido a que los distintos fabricantes de hardware la denominan con nomenclaturas comerciales exclusivas. Por ende, primero deberás identificar tu marca de televisor para luego aprovechar este beneficio oculto.

Por ejemplo, en los Smart TV de Samsung esta opción figura bajo el nombre de Anynet+, localizable dentro del menú de gestión de dispositivos externos. Por su parte, la empresa LG implementa este desarrollo bajo el término SIMPLINK en su apartado de conexiones generales, mientras que Sony lo identifica como BRAVIA Sync.

Asimismo, las plataformas que corren bajo Android TV o Google TV suelen llamarlo simplemente Control HDMI, y Philips opta por la denominación EasyLink dentro de sus configuraciones avanzadas.

televisor hdmi (1) Conocé cómo sacarle provecho al puerto HDMI del televisor.

Para gozar plenamente de los beneficios de esta sincronización unificada, es indispensable verificar que la opción esté activada tanto en el Smart TV como en las configuraciones internas de cada accesorio conectado. Adicionalmente, cuando se integran sistemas de audio como barras de sonido, es clave realizar la conexión a través de los puertos específicos como el HDMI ARC o eARC.