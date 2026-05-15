Viaje al pasado: cómo conectar un viejo videojuego SEGA o Family al televisor gracias al puerto HDMI

El avance tecnológico ha desplazado a las legendarias consolas SEGA o Family y en su lugar ha posicionado a dispositivos como la popular Play Station o la versátil Xbox. Sin embargo, quien quiere regresar al pasado y experimentar viejos recuerdos, puede conectar los antiguos videojuegos en el televisor a través del puerto HDMI. Descubrí cómo hacerlo gracias a un pequeño artefacto que tenés que conectar a tu Smart TV.
Pocos lo saben: cómo conectar un viejo videojuego al televisor a través del puerto HDMI
Gracias al desarrollo de los convertidores de AV a HDMI, es posible realizar un viaje al pasado y disfrutar de estos videojuegos en televisores de última generación. Estos dispositivos actúan como un puente, transformando las señales de audio y video analógicas en datos digitales compatibles con los estándares actuales.
El convertidor de AV a HDMI no solo cumple la función de adaptar el conector físico: su verdadera magia reside en la capacidad de procesar y, en muchos casos, escalar la señal. Mientras que los videojuegos antiguos emitían en resoluciones estándar (NTSC o PAL), los adaptadores modernos pueden elevar esa señal hasta los 1080p.
Este escalado mejora significativamente la nitidez en pantallas de alta definición, evitando que la imagen se vea excesivamente borrosa al ser proyectada en paneles grandes que ya no cuentan con entradas RCA (los clásicos conectores rojo, blanco y amarillo). Por ende, al jugar con tu SEGA o Family en el Smart TV, tendrás una imagen privilegiada.
Al momento de adquirir uno de estos pequeños aparatos, es vital verificar la configuración de entradas y salidas. La mayoría de estas consolas retro utilizan salidas RCA (CVBS), por lo que el convertidor debe aceptar obligatoriamente estos cables para enviarlos a través del cable HDMI.
Algunos modelos avanzados incluso incorporan salidas de audio independientes para auriculares o altavoces externos, lo cual es ideal si se desea una experiencia de sonido más envolvente o personalizada, separada de los parlantes del televisor.
Finalmente, para que la conexión sea exitosa, se deben seguir pasos específicos. Primero, se conectan los cables de colores del videojuego a las entradas correspondientes del adaptador. Luego, se utiliza un cable HDMI para unir la salida del convertidor con el televisor.
Un detalle técnico crucial es que estos dispositivos suelen ser activos, lo que significa que requieren una fuente de alimentación externa, generalmente a través de un cable USB conectado al mismo televisor o a un transformador.
Una vez encendida la consola y seleccionada la fuente de entrada correcta en el menú del Smart TV, los píxeles de los 8 y 16 bits volverán a cobrar vida. Solo restará buscar tu aventura preferida y revivir viejas épocas.