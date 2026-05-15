Viaje al pasado: cómo conectar un viejo videojuego SEGA o Family al televisor gracias al puerto HDMI

videojuego sega Si tenés un videojuego SEGA o Family, podés conectarlo fácilmente a tu televisor gracias a un pequeño artefacto.

Este escalado mejora significativamente la nitidez en pantallas de alta definición, evitando que la imagen se vea excesivamente borrosa al ser proyectada en paneles grandes que ya no cuentan con entradas RCA (los clásicos conectores rojo, blanco y amarillo). Por ende, al jugar con tu SEGA o Family en el Smart TV, tendrás una imagen privilegiada.

Al momento de adquirir uno de estos pequeños aparatos, es vital verificar la configuración de entradas y salidas. La mayoría de estas consolas retro utilizan salidas RCA (CVBS), por lo que el convertidor debe aceptar obligatoriamente estos cables para enviarlos a través del cable HDMI.

Algunos modelos avanzados incluso incorporan salidas de audio independientes para auriculares o altavoces externos, lo cual es ideal si se desea una experiencia de sonido más envolvente o personalizada, separada de los parlantes del televisor.

Finalmente, para que la conexión sea exitosa, se deben seguir pasos específicos. Primero, se conectan los cables de colores del videojuego a las entradas correspondientes del adaptador. Luego, se utiliza un cable HDMI para unir la salida del convertidor con el televisor.

conversor hdmi videojuego Estos artefactos, en Mercado Libre, tienen un precio cercano a los $20.000, dependiendo de la marca.

Un detalle técnico crucial es que estos dispositivos suelen ser activos, lo que significa que requieren una fuente de alimentación externa, generalmente a través de un cable USB conectado al mismo televisor o a un transformador.

Una vez encendida la consola y seleccionada la fuente de entrada correcta en el menú del Smart TV, los píxeles de los 8 y 16 bits volverán a cobrar vida. Solo restará buscar tu aventura preferida y revivir viejas épocas.