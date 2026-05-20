Perilago del dique Potrerillos, el escenario de una acción con impacto positivo para el ambiente

En ese contexto, cuidar el entorno no solo implica preservar uno de los paisajes más emblemáticos de la provincia sino también proteger un espacio clave para el turismo, la comunidad y las futuras generaciones.

Impulsada por Flock Producciones, junto a Federica Sanmartino como directora del proyecto, la iniciativa de limpieza reunió a más de 12 organizaciones comprometidas con la protección del ambiente.

Acción en el dique Potrerillos: recuperar para transformar

La jornada se realizó el sábado 9 de mayo en distintos sectores aledaños al espejo de agua y contó con la participación de 120 personas, entre voluntarios y miembros de comunidades que desarrollan sus actividades en Potrerillos.

El objetivo fue proteger la biodiversidad, reducir la contaminación ambiental y dejar el lugar mejor de lo encontrado, tal como lo expresó Panawa, el grupo de mujeres que promueve experiencias outdoor con propósito.

Durante la jornada realizada en el perilago del dique Potrerillos se recuperaron 238 kilos de material el cual se destinó a la cooperativa La Fortaleza de mi Tierra, donde los residuos serán reutilizados y transformados en nuevos elementos.

La importancia de separar los residuos

“El trabajo de los recuperadores de residuos es el más importante y muchas veces el menos valorado o visto, son ellos los que muchas veces reciben material tóxico, sucio y mezclado con desecho orgánico. Con su trabajo resuelven gran parte del sistema siendo los residuos uno de los principales problemas ambientales a nivel mundial”, comparte Federica Sammartino.

Si bien separar los residuos no resuelve el problema ambiental, no separar empeora la situación, según destaca Sanmartino. La labor de separar, clasificar y recuperar por parte de los recuperadores es fundamental para reinsertar materiales en el mercado, “y esa es su incansable tarea que llevan a cabo a diario”, suma la directora del proyecto realizado en el dique Potrerillos.

“La conciencia es lo que nos diferencia. Es necesario poner el ojo en lo que compramos porque lo que usamos durante poco tiempo contamina un infinito; una persona genera un kilo de residuos por día. El futuro económico es recuperarlo: recuperar los materiales inorgánicos para transformarlos y compostar los orgánicos para regenerar y crear biofertilizantes. El futuro siempre es ahora”, cierra.

En cuasas de cuidado del ambiente, la unión hace la fuerza

Antes de comenzar con la limpieza, las agrupaciones realizaron una evaluación previa del perilago del dique Potrerillos para detectar los sectores con mayor acumulación de residuos. A partir de allí, cada organización se concentró en un área específica.

El equipo de buceo Acquanautas trabajó durante más de 2 horas bajo el agua retirando desde colillas de cigarrillos y envoltorios plásticos hasta una silla de hierro. Desde la costa, las tareas fueron acompañadas por el personal del área de Sostenibilidad del Gobierno de Mendoza.

En Tierras Coloradas, Potrerillos Explorer encontró cientos de botellas con líquidos tóxicos descartadas por camiones que transitan la ruta. Argentina Rafting trabajó en la antigua Estación Aforadora junto a Ecoplog, utilizando herramientas especialmente diseñadas para realizar plogging, la práctica que combina actividad física y recolección de residuos.

Jornada de limpieza y concientización ambiental en el Dique Potrerillos La jornada contó con la participación de vecinos de Potrerillos, así como empresas de turismo y transporte y asociaciones civiles. Foto: Gentileza Folck Producciones

El bosque, por su parte, fue intervenido por Jóvenes por el Clima Mendoza, la Asociación Mendocina de Pesca con Mosca y Aloha Potre Kite. En paralelo, A Bordo del Plata recorrió las zonas más frecuentadas por turistas, mientras que la Fundación ProMontaña removió graffitis dañinos sobre las rocas de la Ruta Nacional 7.

Además, el grupo Mendonarte -a cargo de Valentech– caminó los laterales de la carretera recolectando restos de caucho, bolsas plásticas, latas y botellas.

Jornada de limpieza y concientización ambiental en el Dique Potrerillos Hasta una silla de hierro extrajo desde el interior del dique Potrerillos el equipo de buceo que participó de esta acción ambiental. Foto: Gentileza Folck Producciones

Náutica colaboró con el traslado de los bolsones acopiados en la rotonda del Parador de Potrerillos en una tarea liderada por El Nido Domos de Montaña y la Asociación Mendocina de Kite. El Oro Negro Transporte y Gran Hotel Potrerillos también fueron parte de esta cruzada por la limpieza del perilago.

La acción terminó con la colocación de carteles preventivos

Durante la jornada se colocaron carteles con mensajes de concientización ambiental en distintos ingresos peatonales y vehiculares del perilago del dique Potrerillos, invitando a quienes visitan el lugar a llevarse sus residuos y preservar limpio el entorno.

Cada bolsa recuperada fue una señal concreta del impacto que puede generar el trabajo en comunidad. La acción no solo dejó un paisaje más puro sino también una idea compartida: la de cuidar Potrerillos como una responsabilidad colectiva.

Jornada de limpieza y concientización ambiental en el Dique Potrerillos Al finalizar la tarea se colocaron carteles preventivos con mensajes de concientización ambiental. Foto: Gentileza Folck Producciones

Y esta cruzada de impacto positivo impulsada por Folck Productora no será la única en 2026: es parte de una planificación sostenida de iniciativas verdes que se desarrollarán durante el año.