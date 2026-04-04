Mendoza volvió a posicionarse como uno de los destinos más elegidos del país durante el fin de semana largo de Semana Santa, con niveles de ocupación turística que superaron las expectativas y picos de demanda en zonas clave como Potrerillos, donde la capacidad hotelera rozó el lleno total.
Semana Santa con cifras récord en Potrerillos y Mendoza entre los cinco destinos más elegidos
El Área Metropolitana registró una ocupación del 91%, mientras que destinos como Ruta 82, Cacheuta y Potrerillos alcanzaron niveles prácticamente plenos
Así lo confirmó la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, quien destacó que la provincia logró sostener un fuerte movimiento turístico pese a la cercanía con el feriado del 24 de marzo, que hacía prever un escenario más moderado.
“Estamos cerrando con un 85% de ocupación hotelera en promedio”, señaló la funcionaria en declaraciones a la prensa, al detallar que el Gran Mendoza se ubicó en torno al 86%, mientras que corredores turísticos como Ruta 82, Cacheuta y Potrerillos mostraron niveles “casi a pleno”.
En esa línea, Potrerillos volvió a consolidarse como uno de los puntos más demandados, con ocupación prácticamente total, en sintonía con los datos oficiales que ubican a la zona entre las más elegidas del fin de semana.
El buen desempeño también se replicó en el sur provincial. San Rafael, por ejemplo, registró niveles cercanos al 80% en sus villas turísticas, completando un mapa con alta ocupación en prácticamente todo el territorio.
La buena nota de Mendoza en turismo
Testa remarcó que Mendoza se ubicó entre los cinco destinos más elegidos del país durante estas Pascuas, impulsada por una combinación de factores que incluyen la oferta cultural, la gastronomía y la relación precio-calidad. “Quien elige nuestra provincia es porque ve que la propuesta es adecuada”, sostuvo.
En cuanto a la experiencia de los visitantes, aseguró que los niveles de satisfacción son elevados. Según relevamientos del sector, más del 75% de las valoraciones se ubican entre “buenas” y “muy buenas”, tanto en alojamiento como en gastronomía y servicios turísticos.
La funcionaria también puso el foco en el trabajo sostenido del sector, incluso en momentos críticos como la pandemia, cuando Mendoza fue una de las primeras provincias en reactivar el turismo interno. “Esta máquina que es el turismo nunca se detuvo”, afirmó.
A lo que sumó programas vigentes como “Manso Menú”, “Manso Bodega” y “Manso Alojamiento”, que ofrecen alternativas con precios accesibles para distintos públicos y que continúan vigentes hasta fines de mayo.