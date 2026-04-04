Semana Santa con cifras récord en Potrerillos y Mendoza entre los cinco destinos más elegidos

En esa línea, Potrerillos volvió a consolidarse como uno de los puntos más demandados, con ocupación prácticamente total, en sintonía con los datos oficiales que ubican a la zona entre las más elegidas del fin de semana.

El buen desempeño también se replicó en el sur provincial. San Rafael, por ejemplo, registró niveles cercanos al 80% en sus villas turísticas, completando un mapa con alta ocupación en prácticamente todo el territorio.

Llegada de turistas en el Aeropuerto de Mendoza A pesar de que Semana Santa se presenta luego de otro fin de semana largo, Mendoza logró sostener buenos números en ocupación hotelera.

La buena nota de Mendoza en turismo

Testa remarcó que Mendoza se ubicó entre los cinco destinos más elegidos del país durante estas Pascuas, impulsada por una combinación de factores que incluyen la oferta cultural, la gastronomía y la relación precio-calidad. “Quien elige nuestra provincia es porque ve que la propuesta es adecuada”, sostuvo.

En cuanto a la experiencia de los visitantes, aseguró que los niveles de satisfacción son elevados. Según relevamientos del sector, más del 75% de las valoraciones se ubican entre “buenas” y “muy buenas”, tanto en alojamiento como en gastronomía y servicios turísticos.

La funcionaria también puso el foco en el trabajo sostenido del sector, incluso en momentos críticos como la pandemia, cuando Mendoza fue una de las primeras provincias en reactivar el turismo interno. “Esta máquina que es el turismo nunca se detuvo”, afirmó.

A lo que sumó programas vigentes como “Manso Menú”, “Manso Bodega” y “Manso Alojamiento”, que ofrecen alternativas con precios accesibles para distintos públicos y que continúan vigentes hasta fines de mayo.