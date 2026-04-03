La Semana Santa 2026, con feriado extra incluído, se convirtió en un finde XXL que ayudó a incrementar el flujo de turismo en Mendoza. Pero el nivel de ocupación refleja un sube y baja de entre 75% y el 65% por zonas y un gasto estable.
Turismo en Semana Santa: la ocupación en Mendoza llega al 75% pero prevén una baja
Con el feriado del 2 de abril la estadía es de 3 días, pero estiman que el sábado la ocupación bajará a 65% en Mendoza. El gasto del turismo en Semana Santa
Según datos del Emetur (Ente Mendoza Turismo), hasta el miércoles 2 las reservas o proyección de ocupación superaba 65%. Sin embargo, si bien hasta este viernes aún no había datos finales, la expectativa oficial era "consolidar alrededor del 80%".
Justamente, la coincidencia del Jueves Santo con el feriado del 2 de abril, día de conmemoración de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, le agregó un condimento a la fecha religiosa a la que el sector turístico apuesta fuerte cada año.
Esa particularidad hizo que la estadía promedio de turistas en la provincia llegara a 3 días, sin incluír el Domingo de Pascua. En su mayoría de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y San Juan, y en menor medida extranjeros.
Ocupación y gasto promedio en Semana Santa
Lo dicho: aún con el feriado del jueves 2, la ocupación estuvo fluctuante a partir del 65% registrado al miércoles 1 de abril.
"Llegó a 75% de la noche del jueves y hoy, y el sábado a la noche baja a 65%. Parece que los turistas nacionales prefieren pasar la Pascua en familia", analizó Edmundo Day, titular de AEHGA (Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos).
Con un porcentaje menor de brasileros y turistas de Estados Unidos que eligieron hoteles 4 y 5 estrellas para pernoctar, la realidad muestra que en los últimos findes XL el gasto por persona se estabilizó y esta Semana Santa no fue la excepción.
Para AEHGA desde hace tiempo el monto promedia $95.000 por todo concepto (alojamiento, comidas, compras, viáticos) y no se ha alterado sustancialmente, lo que refleja una tendencia: el turismo sigue pero con un gasto más controlado.
Según Emetur por éstos días llegó a $92.412. Una cifra que ni siquiera acusa el impacto de la inflación interanual, si se tiene en cuenta los $75.000 promedio registrado en Mendoza para la Semana Santa 2025.
Destinos de Mendoza más elegidos por el turismo
El podio de lugares más elegidos de Mendoza para hacer turismo no se altera. Ciudad, la alta montaña (con Potrerillos a la cabeza) y el sur provincial atraen con distintas propuestas a la mayoría del turismo en Semana Santa.
No obstante, el flujo no es el mismo de otras fechas.
Un caso ilustrativo es San Rafael, que hasta este viernes promedia un 69,5% entre hoteles, aparts y cabañas. Desde el sector reconocieron que "por suerte levantó un poco, sin llegar a los números de otros momentos".
Lo más elegido: Valle Grande y parajes cercanos, además de circuitos de montaña, donde la afluencia estuvo más repartida por tipo de alojamiento.