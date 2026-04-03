Turismo en Semana Santa: la ocupación en Mendoza llega al 75% pero prevén una baja

Esa particularidad hizo que la estadía promedio de turistas en la provincia llegara a 3 días, sin incluír el Domingo de Pascua. En su mayoría de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y San Juan, y en menor medida extranjeros.

turistas- turismo en Mendoza La estadía promedio de los turistas en esta Semana Santa no supera los 3 días. Muchos deciden volver a casa para el domingo de Pascua Foto: Martín Pravata

Ocupación y gasto promedio en Semana Santa

Lo dicho: aún con el feriado del jueves 2, la ocupación estuvo fluctuante a partir del 65% registrado al miércoles 1 de abril.

"Llegó a 75% de la noche del jueves y hoy, y el sábado a la noche baja a 65%. Parece que los turistas nacionales prefieren pasar la Pascua en familia", analizó Edmundo Day, titular de AEHGA (Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos).

Con un porcentaje menor de brasileros y turistas de Estados Unidos que eligieron hoteles 4 y 5 estrellas para pernoctar, la realidad muestra que en los últimos findes XL el gasto por persona se estabilizó y esta Semana Santa no fue la excepción.

Para AEHGA desde hace tiempo el monto promedia $95.000 por todo concepto (alojamiento, comidas, compras, viáticos) y no se ha alterado sustancialmente, lo que refleja una tendencia: el turismo sigue pero con un gasto más controlado.

Según Emetur por éstos días llegó a $92.412. Una cifra que ni siquiera acusa el impacto de la inflación interanual, si se tiene en cuenta los $75.000 promedio registrado en Mendoza para la Semana Santa 2025.

Turistas en la bodega familiar De La Tierrita en Eugenio Bustos Un gasto más controlado: quienes eligieron a Mendoza para hacer turismo en Semana Santa no superan los $93 mil diarios Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Destinos de Mendoza más elegidos por el turismo

El podio de lugares más elegidos de Mendoza para hacer turismo no se altera. Ciudad, la alta montaña (con Potrerillos a la cabeza) y el sur provincial atraen con distintas propuestas a la mayoría del turismo en Semana Santa.

No obstante, el flujo no es el mismo de otras fechas.

Un caso ilustrativo es San Rafael, que hasta este viernes promedia un 69,5% entre hoteles, aparts y cabañas. Desde el sector reconocieron que "por suerte levantó un poco, sin llegar a los números de otros momentos".

Lo más elegido: Valle Grande y parajes cercanos, además de circuitos de montaña, donde la afluencia estuvo más repartida por tipo de alojamiento.