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Datos preliminares

Turismo en Semana Santa: la ocupación en Mendoza llega al 75% pero prevén una baja

Con el feriado del 2 de abril la estadía es de 3 días, pero estiman que el sábado la ocupación bajará a 65% en Mendoza. El gasto del turismo en Semana Santa

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
Ciudad de Mendoza, uno de los lugares elegidos por el turismo en Semana Santa

Ciudad de Mendoza, uno de los lugares elegidos por el turismo en Semana Santa

Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

La Semana Santa 2026, con feriado extra incluído, se convirtió en un finde XXL que ayudó a incrementar el flujo de turismo en Mendoza. Pero el nivel de ocupación refleja un sube y baja de entre 75% y el 65% por zonas y un gasto estable.

Según datos del Emetur (Ente Mendoza Turismo), hasta el miércoles 2 las reservas o proyección de ocupación superaba 65%. Sin embargo, si bien hasta este viernes aún no había datos finales, la expectativa oficial era "consolidar alrededor del 80%".

Justamente, la coincidencia del Jueves Santo con el feriado del 2 de abril, día de conmemoración de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, le agregó un condimento a la fecha religiosa a la que el sector turístico apuesta fuerte cada año.

Esa particularidad hizo que la estadía promedio de turistas en la provincia llegara a 3 días, sin incluír el Domingo de Pascua. En su mayoría de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y San Juan, y en menor medida extranjeros.

turistas- turismo en Mendoza
La estadía promedio de los turistas en esta Semana Santa no supera los 3 días. Muchos deciden volver a casa para el domingo de Pascua

La estadía promedio de los turistas en esta Semana Santa no supera los 3 días. Muchos deciden volver a casa para el domingo de Pascua

Ocupación y gasto promedio en Semana Santa

Lo dicho: aún con el feriado del jueves 2, la ocupación estuvo fluctuante a partir del 65% registrado al miércoles 1 de abril.

"Llegó a 75% de la noche del jueves y hoy, y el sábado a la noche baja a 65%. Parece que los turistas nacionales prefieren pasar la Pascua en familia", analizó Edmundo Day, titular de AEHGA (Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos).

Con un porcentaje menor de brasileros y turistas de Estados Unidos que eligieron hoteles 4 y 5 estrellas para pernoctar, la realidad muestra que en los últimos findes XL el gasto por persona se estabilizó y esta Semana Santa no fue la excepción.

Para AEHGA desde hace tiempo el monto promedia $95.000 por todo concepto (alojamiento, comidas, compras, viáticos) y no se ha alterado sustancialmente, lo que refleja una tendencia: el turismo sigue pero con un gasto más controlado.

Según Emetur por éstos días llegó a $92.412. Una cifra que ni siquiera acusa el impacto de la inflación interanual, si se tiene en cuenta los $75.000 promedio registrado en Mendoza para la Semana Santa 2025.

Turistas en la bodega familiar De La Tierrita en Eugenio Bustos
Un gasto más controlado: quienes eligieron a Mendoza para hacer turismo en Semana Santa no superan los $93 mil diarios

Un gasto más controlado: quienes eligieron a Mendoza para hacer turismo en Semana Santa no superan los $93 mil diarios

Destinos de Mendoza más elegidos por el turismo

El podio de lugares más elegidos de Mendoza para hacer turismo no se altera. Ciudad, la alta montaña (con Potrerillos a la cabeza) y el sur provincial atraen con distintas propuestas a la mayoría del turismo en Semana Santa.

No obstante, el flujo no es el mismo de otras fechas.

Un caso ilustrativo es San Rafael, que hasta este viernes promedia un 69,5% entre hoteles, aparts y cabañas. Desde el sector reconocieron que "por suerte levantó un poco, sin llegar a los números de otros momentos".

Lo más elegido: Valle Grande y parajes cercanos, además de circuitos de montaña, donde la afluencia estuvo más repartida por tipo de alojamiento.

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