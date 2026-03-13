Este año Semana Santa coincide con un importante feriado nacional

Turismo aventura en Mendoza En 2026, la Semana Santa se celebrará a principios de abril y el jueves 2 coincide con el feriado del "Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas". Foto Gentileza Gobierno de Mendoza

Semana Santa coincide en Argentina con un feriado nacional

En 2026, la Semana Santa se celebrará a principios de abril y las principales fechas son las siguientes:

Jueves Santo: 2 de abril

2 de abril Viernes Santo: 3 de abril

3 de abril Domingo de Pascua: 5 de abril

Y justamente en Argentina, el jueves 2 de abril también coincide con el feriado nacional por el "Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas".

Feriados 2026 abril mayo junio julio agosto septiembre El calendario de feriados nacionales marca las festividades del 2026.

De esta manera, el calendario de feriados del gobierno argentino indica que el jueves 2 y el viernes 3 de abril son "Feriados inamovibles" y por ley las personas que trabajen esos días deben cobrar doble.

En limpio, tanto para la administración pública, como el sector bancario y muchos privados, estos dos días suelen considerarse de asueto total, por lo que no habrá actividad oficial. Mientras que los trabajadores que habitualmente trabajan estos días la paga será doble.

Feriados inamovibles:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 16 y Martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Semana Santa y feriados: qué dice la ley sobre el pago

La situación legal en Argentina es particular en el 2026 debido a la coincidencia de fechas de Semana Santa con un feriado nacional. La Ley de Contrato de Trabajo (Nº 20.744) y la Ley 27.399 establecen reglas claras sobre cómo deben remunerarse estos días. Aquí tienes el detalle de lo que dicta la normativa:

Jueves 2 de Abril

Normalmente, el Jueves Santo es considerado un "día no laborable". Sin embargo, en 2026 este día coincide con el feriado del "Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas", que es un feriado nacional inamovible.

Impacto legal: al coincidir con un feriado nacional , la normativa del feriado prevalece sobre la de "día no laborable".

al coincidir con un , la normativa del prevalece sobre la de "día no laborable". Remuneración: si trabajas el jueves 2 de abril, la ley establece que debes cobrar la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual (es decir, se paga doble).

Viernes 3 de Abril (Viernes Santo)

El Viernes Santo es, por ley, un feriado nacional inamovible.

Impacto legal: rigen las normas de descanso dominical. El empleador no puede obligar a trabajar salvo en casos de excepción (servicios esenciales o guardias).

rigen las normas de descanso dominical. El empleador no puede obligar a trabajar salvo en casos de excepción (servicios esenciales o guardias). Remuneración: al igual que el jueves, si prestas servicios el viernes 3 de abril, corresponde percibir el salario habitual más un adicional del 100% (pago doble).

Calendario de feriados 2026: trasladables y días no laborables

Feriados trasladables:

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)

Días no laborables: