Horneadas o fritas

Se viene Semana Santa y con esta receta de empanadas de atún te vas a lucir

Se aprocima Semana Santa y una de las clásicas recetas son las empanadas de atún. Con esta sencilla rica receta te vas a lucir

Pablo González
Con esta riquísima receta de empanadas de atún te vas a lucir en Semana Santa.

Las empanadas de atún son una de las clásicas recetas que más se consume en Semana Santa pero también se pueden degustar durante todo el año.

empanada1

Estas deliciosas empanadas de atún son ideales para compartir en Semana Santa junto a tu familia y amigos.

Esta receta de empanadas de atún es una opción práctica, diferente y sabrosa para resolver tus comidas de todos los días. El relleno queda bien sazonado y lleno de sabor.

Animate a preparar empanadas de atún al horno o fritas y disfrutá de una receta casera, fácil y rica, que seguro vas a querer repetir.

También se las conoce como empanadas de vigilia y se consumen allá durante la Semana Santa por la tradición de no comer carne roja en esas fechas.

Receta de empanadas de atún: ingredientes

  • 12 tapas para empanadas de hojaldre
  • 2 cdas aceite de oliva
  • Cebolla de verdeo
  • Pimiento rojo
  • 1 cucharada Harina
  • ½ taza Leche 2
  • 2l latas de atún
  • Huevos duros
  • 100 gramos aceitunas verdes
empanada2

Receta de empanadas de atún: preparación

  • Limpiar la cebolla de verdeo y cortarla en rodajas finitas, incluyendo la parte verde
  • Rehogar la cebolla en una sartén con aceite a fuego bajo durante 5 minutos. Agregar el pimiento picado y cocinar todo junto, también a fuego bajo, por 10 minutos hasta que se ablande
  • Espolvorear con la harina, mezclar bien e incorporar la leche
  • Revolver con cuchara hasta que la preparación espese
  • Retirar del fuego, dejar enfriar y agregar el atún y los huevos picados. Condimentar con sal, pimienta blanca molida
  • Armar las empanadas colocando el relleno en los discos y agregando unas rodajas de aceituna por encima
  • Acomodar las empanadas de pescado en una asadera rociada con aceite y hornear en horno precalentado a temperatura media durante 15 minutos, hasta que estén doradas

