Las empanadas de atún son una de las clásicas recetas que más se consume en Semana Santa pero también se pueden degustar durante todo el año.
Horneadas o fritas
Se viene Semana Santa y con esta receta de empanadas de atún te vas a lucir
Se aprocima Semana Santa y una de las clásicas recetas son las empanadas de atún. Con esta sencilla rica receta te vas a lucir
Estas deliciosas empanadas de atún son ideales para compartir en Semana Santa junto a tu familia y amigos.
Esta receta de empanadas de atún es una opción práctica, diferente y sabrosa para resolver tus comidas de todos los días. El relleno queda bien sazonado y lleno de sabor.
Animate a preparar empanadas de atún al horno o fritas y disfrutá de una receta casera, fácil y rica, que seguro vas a querer repetir.
También se las conoce como empanadas de vigilia y se consumen allá durante la Semana Santa por la tradición de no comer carne roja en esas fechas.
Receta de empanadas de atún: ingredientes
- 12 tapas para empanadas de hojaldre
- 2 cdas aceite de oliva
- Cebolla de verdeo
- Pimiento rojo
- 1 cucharada Harina
- ½ taza Leche 2
- 2l latas de atún
- Huevos duros
- 100 gramos aceitunas verdes
Receta de empanadas de atún: preparación
- Limpiar la cebolla de verdeo y cortarla en rodajas finitas, incluyendo la parte verde
- Rehogar la cebolla en una sartén con aceite a fuego bajo durante 5 minutos. Agregar el pimiento picado y cocinar todo junto, también a fuego bajo, por 10 minutos hasta que se ablande
- Espolvorear con la harina, mezclar bien e incorporar la leche
- Revolver con cuchara hasta que la preparación espese
- Retirar del fuego, dejar enfriar y agregar el atún y los huevos picados. Condimentar con sal, pimienta blanca molida
- Armar las empanadas colocando el relleno en los discos y agregando unas rodajas de aceituna por encima
- Acomodar las empanadas de pescado en una asadera rociada con aceite y hornear en horno precalentado a temperatura media durante 15 minutos, hasta que estén doradas
Fuente: alicante.com.ar