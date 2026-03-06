Llegó el primer fresco y esta es la mejor receta de las mejores sopaipillas

sopaipillas

Las clásicas sopaipillas se preparan con una masa de harina, agua, sal y manteca de cerdo. La masa se estira y se corta en círculos que se fríen en abundante aceite o grasa caliente.

Se trata de una receta tradicional o receta de la abuela y se consumen sobre todo en Argentina, donde es típico comerlas en los días de frío o lluvia.