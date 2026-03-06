Llegó el primer fresco y esta es la mejor receta de las mejores sopaipillas

Si hay algo que no puede faltar en un día de lluvia, son las sopaipillas. Se trata de una sencilla receta de masa frita crujiente que suele acompañar al café o al mate.
Las clásicas sopaipillas se preparan con una masa de harina, agua, sal y manteca de cerdo. La masa se estira y se corta en círculos que se fríen en abundante aceite o grasa caliente.
Se trata de una receta tradicional o receta de la abuela y se consumen sobre todo en Argentina, donde es típico comerlas en los días de frío o lluvia.
Las clásicas y queridas sopaipillas, o tortas fritas, son de las comidas tradicionales de nuestro país, es una de nuestras recetas preferidas, que con la llegada de los primeros días frescos, salen a la cancha para deleitar a todos los integrantes de la familia y amigos.
Además de que son el plan ideal para disfrutar los días de lluvia, en compañía de unos mates.
Receta de sopaipillas: ingredientes
- Harina de Trigo “000” 500 gramos
- Agua tibia 250 Ml.
- Grasa 50 gramos de grasa (cerdo o vaca)
- Levadura fresca 15 gramos
- Sal 10 gramos
- Aceite o grasa para freír
- Azúcar para cubrir
- Rinde 25 sopaipillas
Receta de sopaipillas: paso a paso
- Colocar la grasa en un jarro y calentar sobre el fuego hasta fundir
- Retirar del fuego y reservar hasta que se enfríe
- Colocar en un bowl la harina, sal y mezclar
- Luego añadir el agua tibia y la levadura, mezclar nuevamente
- Por último, añadir la grasa fundida y mezclar bien hasta incorporar todos los ingredientes
- Colocar la masa sobre la mesa de trabajo y amasar hasta obtener un bollo parejo
- Dar forma de chorizo y dividir la masa en aproximadamente 25 trozos de 30 Gr. cada uno
- Bollar cada trozo de masa y colocar sobre una fuente o madera, finalmente cubrir con una tela y dejar reposar durante 15 minutos
- Colocar abundante aceite en una olla y calentar a fuego medio
- Tomar un bollo y estirar con palo hasta alcanzar un espesor de 2 a 3 mm. aproximadamente
- Una vez estirada, hacer un hueco en centro de la masa, simplemente haciendo presión con el dedo índice hasta atravesar la masa
- Freír cada masa hasta dorar de ambos lados. Durante la cocción voltear la masa, para lograr una cocción pareja
