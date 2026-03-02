El pastel de papas es una de las joyas de la gastronomía argentina. Tiene muchas variantes pero esta es la de la receta de la abuela.
Pastel de papas casero con la receta de la abuela
El pastel de papas es un plato tradicional que conquista generaciones con su sabor inigualable, es un plato tan noble, rico y sabroso que se merece un lugar en todas las mesas argentinas.
El pastel de papas es una de esas comidas que evocan la calidez del hogar, los almuerzos en familia y las recetas heredadas de generación en generación.
Este plato es un verdadero emblema gastronómico, una delicia que combina la sencillez de sus ingredientes con un sabor reconfortante que atraviesa fronteras y épocas.
Aunque su versión más famosa en Argentina es la que lleva carne molida o picada, cebolla, huevo y aceitunas, el pastel de papas tiene orígenes que se remontan a diversas tradiciones culinarias.
Con el tiempo, cada región y cada hogar le dio su toque personal, incorporando condimentos, variaciones en el tipo de carne e incluso en la forma de preparar el puré.
Pastel de papas casero: receta
- 1 kilo de papas
- 500 gramos de carne picada o molida
- 3 cebolla grande
- 1 morrón rojo
- 4 huevos duros
- 10 aceitunas verdes (opcional)
- Leche
- Manteca
- Pimentón
- Comino
- Ají molido
- Sal y pimienta a gusto
- Queso rallado o manecoso (opcional)
- Canela
Pastel de papas casero: modo de preparación
- Pelar y cortar las papas en trozos. Cocinarlas en agua con sal hasta que estén tiernas
- Hacer un puré con las papas, agregando la manteca y la leche caliente. Salpimentar a gusto
- En una sartén, calentar el aceite y rehogar la cebolla picada y el morrón hasta que estén tiernos
- Agregar la carne picada y cocinar hasta que tome color. Incorporar los condimentos y mezclar bien
- Retirar del fuego y añadir las aceitunas picadas y los huevos duros cortados en rodajas
- En una fuente para horno, colocar una capa de puré, luego el relleno de carne y cubrir con el resto del puré
- Espolvorear con canela y queso rallado y gratinar en horno precalentado a 200°C por unos 15 minutos o hasta que la superficie esté dorada
Pastel de papas casero: secretos para que te salga perfecto
- El puré bien cremoso: la clave está en cocinar las papas hasta que estén bien tiernas y pisarlas con manteca y leche caliente para lograr una textura suave y homogénea.
- El relleno bien condimentado: la carne debe cocinarse lentamente con cebolla, morrón y condimentos como pimentón, comino y ají molido, que realzan los sabores sin opacarlos.
- El equilibrio entre capas: un buen pastel debe tener la proporción justa entre puré y relleno, evitando que uno opaque al otro.
- El toque final: algunas familias prefieren agregar queso gratinado, otras espolvorear pan rallado para una capa crujiente y dorada.
