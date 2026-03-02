Pastel de papas casero con la receta de la abuela

pastel1

El pastel de papas es un plato tradicional que conquista generaciones con su sabor inigualable, es un plato tan noble, rico y sabroso que se merece un lugar en todas las mesas argentinas.

El pastel de papas es una de esas comidas que evocan la calidez del hogar, los almuerzos en familia y las recetas heredadas de generación en generación.