El otoño es una de las estaciones favoritas del año para muchas personas, ya que muchas de las recetas más adoradas en los hogares argentinos son perfectas para disfrutar en esta época. Tal es el caso del pastel de papas cremoso, con masa casera y uhn relleno sabroso.
Tradicional
Pastel de papas cremoso: la receta tradicional de otoño con masa crujiente y 8 ingredientes llenos de sazón
El pastel de papas es una de las recetas perfectas para nutrir el cuerpo en otoño. Además, es reconfortante, sabroso y fácil de hacer
Perfecto para reuniones familiares y de amigos en los días más fríos del año, el pastel de papas aporta proteínas de la carne, como así también calcio, hierro, fósforo y vitamina C. Eso convierte a esta receta en un plato saludable, además de ser una comida hogareña deliciosa.
Receta para hacer pastel de papas
Ingredientes:
- 1 kg de papas (puede ser camote)
- 1/2 kg de carne picada
- 1 cebolla
- 1/2 morrón
- 2 dientes de ajo
- 25 g de manteca
- 1 chorrito de leche
- Condimentos: caldo, ajo, pimentón, nuez moscada
- Opcionales: queso rallado, canela y azúcar
Cómo hacer la receta del pastel de papas cremoso, paso a paso
- Primero, corta las papas en pequeños trozos y cociná en agua caliente con sal. Mientras tanto, pica la cebolla, el ajo y el morrón.
- Luego, calienta una sartén con un chorrito de aceite y sofríe la cebolla, el morrón y el ajo. Cuando la cebolla esté transparente, agrega la carne picada.
- A continuación, añade el caldo, salpimenta y continúa cocinando por 15 minutos. Retira las papas del fuego y hacé un puré con leche, manteca, sal, pimienta y nuez moscada.
- En una fuente de horno, arma una base de puré, añade una parte de la carne picada y recubre nuevamente con puré. Si lo deseás, para la base podés hacer una masa casera.
- Finalmente, lleva al horno fuerte durante 15 minutos, agregá el queso rallado y gratiná. También puedes espolvorear el pastel de papas con canela o azúcar.
Cómo hacer una masa de Pastel de papas
Ingredientes:
- 400 g de harina leudante
- 5 cdas. de aceite
- Agua tibia, c/n
- Sal
Procedimiento:
- En un bowl, coloca la harina con la sal, agrega el aceite e incorpora el agua de a poco. Mezcla hasta que quede una masa que se pueda estirar y no se pegue.
- Estira la masa en la fuente donde harás el pastel de papas o en una asadera, cubriendo los bordes. Vierte el picadillo de carne por encima y luego el relleno de tu pastel de papas.