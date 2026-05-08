Pan nube sin harina para sumar a la dieta: la receta en la sartén con solo 4 ingredientes

El cloud bread, conocido en Argentina como pan nube, es una de las recetas ideales para incluir en la dieta y bajar de peso de forma rápida, ya que no lleva harina. Además, es muy práctica porque se cocina en sartén, sin necesidad de encender el horno.
Perfecto para quienes buscan recetas keto o para las personas que no pueden consumir gluten, el pan nube tiene un sabor neutro, y una textura aireada, ligera y esponjosa.
El pan nube es ideal para rellenar con opciones dulces o saladas. Además, tendrás la receta lista en minutos y se puede conservar en la heladera.
Beneficios de incorporar el pan nube a la dieta
El pan nube es una opción baja en carbohidratos y liviana, ideal para reducir el consumo de harinas y gluten. Además, aporta proteínas y grasas saludables.
Este pan se puede reservar en la heladera durante 5 o 6 días en un recipiente hermético para disfrutarlo cuando quieras. Una buena opción es rellenarlo a gusto, con jamón y queso o con mermelada.
Receta de pan nube en sartén sin harina y sin horno
Ingredientes:
- 2 huevos
- 2 cdas. de queso crema
- 1/2 cdta. de polvo de hornear
- Una pizca de sal
Si quieres hacer un pan nube dulce para la merienda, se le puede agregar una cucharadita de azúcar o un sobre de edulcorante o estevia. Por otra parte, para una opción salada y con más sabor, se le pueden agregar distintos condimentos como pimentón, orégano, o queso rallado.
Cómo preparar un pan nube en sartén: la receta paso a paso
- Primero, separa las claras de las yemas.
- A continuación, bate las claras con el polvo de hornear hasta lograr un punto firme.
- Por otro lado, bate las yemas con el queso crema y la sal. Luego, incorpora las claras con movimientos envolventes.
- Coloca porciones de la mezcla en una sartén apenas aceitada y cocina el pan nube a fuego bajo hasta dorar de ambos lados.