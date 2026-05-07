Cómo preparar Mermelada de cebolla caramelizada: la receta riquísima, dulce y cremosa con 3 ingredientes

Normalmente asociamos la mermelada con frutas, pero lo cierto es que existe una infinidad de recetas con verduras, como es el caso del dulce de tomate o calabaza. En esta oportunidad, te dejamos una versión súper original de cebolla caramelizada.
Preparar mermelada con verduras, como cebolla, es igual de fácil que hacerlo con frutas. Además, para esta receta solo necesitas tres ingredientes y esterilizar los frascos de vidrio como se hace para cualquier conserva casera.
Receta de mermelada de cebolla caramelizada
Ingredientes:
- 500 gr. de cebolla dulce
- 250 gr. de azúcar moreno
- 100 ml. de agua
Cómo preparar mermelada de cebolla caramelizada: la receta, paso a paso
- Primero, pela y corta la cebolla en cuartos. Llévala a una olla a fuego medio-bajo con el azúcar y el agua, removiendo de vez en cuando para que el azúcar se disuelva bien. Cuando comience a hervir, deja cocinar 1 hora.
- Pasado ese tiempo, apaga el fuego y deja templar la mermelada en la olla hasta que vaya espesando.
- Cuando la mermelada de cebolla caramelizada ya no queme, rellena frascos esterilizados y ciérralos bien. Conserva.
Cómo esterilizar frascos para mermelada
Utensilios:
- Pinzas o tenazas
- Frascos de vidrio templados reforzados de 500 mililitros
- Toalla de fibra natural limpia
- Olla profunda
Procedimiento:
- Primero, revisa que los frascos estén en condiciones. No pueden tener rupturas ni grietas y las tapas deben enroscarse bien. Tampoco deben tener óxido ni ralladuras.
- Lávate bien las manos, durante 20 segundos como mínimo. Luego, limpia los frascos y las tapas con un cepillo, agua tibia y jabón. Deben quedar impecables.
- A continuación, coloca una toalla doblada dentro de una olla, cubriendo las paredes.
- Introduce los frascos verticalmente, bocarriba, con las tapas alrededor. Vierte el agua dentro hasta cubrirlos por completo, mínimo 2,5 centímetros por encima de los envases. Deja que hiervan mínimo 10 minutos y máximo 45, a fuego alto, con la tapa de la olla puesta. Pasado ese tiempo, apaga el fuego y deja que se templen dentro de la olla.
- Luego, saca los frascos de la olla con la ayuda de una pinza y colócalos bocabajo sobre una toalla limpia, papel absorbente o sobre una fuente con rejilla y deja que se escurran bien.
- Precalienta el horno a 120 °C durante 5 minutos y luego acomoda los tarros en una bandeja. Mételos al horno y espera 3 minutos antes de apagar. Sácalos cuando vayas a envasar los alimentos.
- Rocía alcohol dentro de los frascos. Debe ser una solución de alcohol etílico de 96 grados (700 centímetros cúbicos) y agua filtrada o mineral (300 centímetros cúbicos). Espera 2 minutos para que el alcohol se evapore y llena los frascos con tu conserva.