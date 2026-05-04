Cómo hacer Salsa de ajo casera: la receta cremosa, liviana y riquísima sin mayonesa

Con el ajo como protagonista, esta salsa casera es una de las recetas más prácticas y rendidoras para sumar sabor a cualquier plato. Intensa, cremosa y con un perfil bien definido, es ideal para acompañar sándwiches, carnes, papas fritas o tacos. En esta versión, además, hay un diferencial clave: no lleva mayonesa, lo que la convierte en una alternativa más liviana.
Existen muchas recetas de salsa de ajo, pero hay una preparación simple que no falla y que se puede resolver en pocos minutos con ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina. El secreto está en lograr una buena emulsión que reemplace la textura típica de la mayonesa, sin necesidad de incluirla.
La salsa de ajo casera demuestra que con pocos pasos se puede obtener un resultado sabroso y versátil. Sin mayonesa y con el ajo como eje, se adapta a distintas recetas y es una opción elegida para quienes buscan bajar la carga calórica sin resignar sabor.
Receta de la salsa de ajo casera sin mayonesa
Ingredientes:
- 3 dientes de ajo
- 1/2 taza de leche fría
- 1 cdta. de sal
- 1 taza de aceite de girasol
- Jugo de 1/2 limón
- Perejil picado y chile en polvo
Paso a paso: cómo preparar la receta de salsa de ajo
- Primero, pela los dientes de ajo y colócalos en la licuadora, junto con la leche fría y la sal. Procesa hasta que se forme una pasta consistente. Puedes usar un mixer.
- A cotinuación, ve incorporando de a poco y en forma de hilo el aceite para que no se corte.
- Luego, suma el perejil picado, jugo de limón y chile en polvo. Revuelve bien hasta que todos los ingredientes queden integrados.
- Lleva la salsa de ajo a un recipiente que se pueda cerrar bien y refrigera en la heladera.
- Deja reposar la salsa de ajo por media hora, para que cada uno de los ingredientes terminen de arrojar sus aromas naturales.