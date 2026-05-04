Cómo hacer Salsa de ajo casera: la receta cremosa, liviana y riquísima sin mayonesa

Existen muchas recetas de salsa de ajo, pero hay una preparación simple que no falla y que se puede resolver en pocos minutos con ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina. El secreto está en lograr una buena emulsión que reemplace la textura típica de la mayonesa, sin necesidad de incluirla.

La salsa de ajo casera demuestra que con pocos pasos se puede obtener un resultado sabroso y versátil. Sin mayonesa y con el ajo como eje, se adapta a distintas recetas y es una opción elegida para quienes buscan bajar la carga calórica sin resignar sabor.