Lavarse las manos con ajo: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios

Si alguna vez has escuchado a alguien recomendar frotar tus manos con un diente de ajo, no es solo un mito urbano. Esta práctica esconde secretos de salud y bienestar que han pasado de generación en generación, con grandes y pocos conocidos beneficios.
El secreto detrás del éxito del ajo es la alicina, un compuesto azufrado que se libera cuando el ajo se corta o machaca. Sucede que este contiene una serie de propiedades que son beneficiosas para la piel.
Por qué recomiendan lavarse las manos con ajo
Más precisamente, este componente tiene propiedades antibacterianas, antifúngicas y antioxidantes que actúan directamente al entrar en contacto con la piel de las manos.
Nuestras manos están constantemente expuestas a superficies contaminadas. Lavarse o frotarse las manos con ajo actúa como un desinfectante natural, sobre todo contra los hongos y las bacterias.
Uno de los grandes beneficios del ajo es su capacidad para endurecer las uñas quebradizas. Al frotar ajo de manera constante, los minerales ayudan a que la estructura de las uñas se vuelva más resistente.
Aunque parezca increíble, el masaje con ajo en las extremidades estimula la microcirculación sanguínea, algo ideal para personas con manos frías o entumecimiento.
Más allá de la limpieza, en la cultura popular se recomienda este ritual para "limpiar" las malas energías acumuladas tras una jornada pesada.
Cómo realizar este lavado, paso a paso
Aquí tienes los pasos para lavarse las manos con ajo, organizados en una lista:
- Machacar 2 o 3 dientes de ajo frescos para liberar la alicina.
- Colocar el ajo en un recipiente con un litro de agua tibia (opcional: dejar reposar 15 minutos para una infusión más potente).
- Sumergir las manos completamente en el agua con ajo durante 5 a 10 minutos.
- Frotar suavemente las uñas y las yemas de los dedos con los trozos de ajo si se busca fortalecer las uñas.
- Retirar las manos y secarlas con una toalla limpia.
- Enjuagar con agua fría y, si el olor es muy persistente, frotar un objeto de acero inoxidable bajo el chorro de agua.