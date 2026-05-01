Lavarse las manos con ajo: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios

Por qué recomiendan lavarse las manos con ajo

Más precisamente, este componente tiene propiedades antibacterianas, antifúngicas y antioxidantes que actúan directamente al entrar en contacto con la piel de las manos.

Nuestras manos están constantemente expuestas a superficies contaminadas. Lavarse o frotarse las manos con ajo actúa como un desinfectante natural, sobre todo contra los hongos y las bacterias.

Uno de los grandes beneficios del ajo es su capacidad para endurecer las uñas quebradizas. Al frotar ajo de manera constante, los minerales ayudan a que la estructura de las uñas se vuelva más resistente.

ajo, manos El masaje con ajo estimula la circulación sanguínea.

Aunque parezca increíble, el masaje con ajo en las extremidades estimula la microcirculación sanguínea, algo ideal para personas con manos frías o entumecimiento.

Más allá de la limpieza, en la cultura popular se recomienda este ritual para "limpiar" las malas energías acumuladas tras una jornada pesada.

Cómo realizar este lavado, paso a paso

Aquí tienes los pasos para lavarse las manos con ajo, organizados en una lista: