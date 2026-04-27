Cuáles son los beneficios de colocar dientes de ajo alrededor de las plantas del jardín

Al detectar estas sustancias, los organismos que suelen alimentarse de la savia o los brotes tiernos prefieren buscar un ambiente más amigable, protegiendo así la integridad de tallos y hojas de las plantas cultivadas en el jardín.

cabeza de ajo Este truco de jardinería es de los más efectivos para alejar plagas.

Además de su rol como protector del jardín, el ajo funciona como un fertilizante ecológico. Sus componentes, presentes incluso en la cáscara y la raíz, aportan nutrientes esenciales que enriquecen el sustrato.

Por otro lado, un dato curioso es su efecto en las plantas aromáticas y los rosales: el ajo ayuda a potenciar las fragancias naturales de estas flores al ser absorbido por sus raíces. En pocas horas, el olor intenso se disipa, dejando paso únicamente al perfume suave de tus flores.

ajo Estos son los beneficios de colocar ajo alrededor de las plantas.

Para aprovechar los beneficios del ajo debemos enterrar uno o varios dientes a poca profundidad, cerca del tallo, cuidando siempre de no lastimar las raíces. Para plantas pequeñas o en macetas, un solo diente suele bastar. En cambio, para árboles frutales o arbustos grandes, lo mejor es crear un anillo de protección, distribuyendo varios dientes alrededor del tronco para que el alcance del aroma no se diluya con el riego o la humedad del ambiente.