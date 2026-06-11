Portugal traslada unos 2,2 millones de toneladas de arena en una megaoperación para salvar unos 37 metros de playas

El proyecto, que se desarrolla entre Quarteira y Garrão, en el municipio de Loulé, contempla el traslado de alrededor de 1,4 millones de metros cúbicos de arena a lo largo de casi siete kilómetros de litoral. Para ello, se ha destinado una inversión cercana a los 14,8 millones de euros. La estrategia aplicada recibe el nombre de alimentación artificial de playas o beach nourishment. Consiste en extraer sedimentos de áreas submarinas cercanas y trasladarlos hasta la orilla mediante dragado y sistemas de tuberías.

Portugal (2)

Las cifras de una operación millonaria

La iniciativa se ha ejecutado por fases, tramo por tramo, y en coordinación con el organismo de Patrimonio Cultural de Portugal. Además, el proyecto fue sometido a una evaluación de impacto ambiental con un doble objetivo: controlar la deposición de sedimentos para evitar la saturación de determinadas zonas y proteger el patrimonio arqueológico subacuático presente en el área de extracción.

Aunque no se trata de la mayor intervención costera realizada en la historia de Portugal, las dimensiones del proyecto son significativas: