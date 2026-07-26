En los últimos años, este país de América del Sur endureció su política monetaria y redujo al mínimo la emisión de billetes para el mercado local. Como consecuencia, gran parte de la capacidad de producción de su Casa de Moneda quedó prácticamente paralizada.
El país de América del Sur que dejó de imprimir sus billetes y ahora fabricará 700 millones para Nigeria
Este país de América del Sur producirá 700 millones de billetes de 500 nairas para Nigeria bajo un contrato de fasón que asegura la operatividad de sus plantas
Sin embargo, un acuerdo con Nigeria marca un giro hacia un modelo más orientado a la exportación. El contrato permitirá mantener en funcionamiento las plantas de impresión, generar ingresos en divisas y evitar que la maquinaria de la Casa de Moneda permanezca inactiva.
Argentina fabrica billetes para Nigeria: el giro de la Casa de Moneda
El país del que hablamos es Argentina. La Casa de Moneda fabricará 700 millones de billetes de 500 nairas para Nigeria bajo la modalidad de fasón, un sistema en el que la empresa contratante aporta el diseño y los materiales, mientras que Argentina pone la infraestructura. La producción se realizará en las plantas estatales ubicadas en Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, y principalmente en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, donde funciona la histórica ex Ciccone Calcográfica.
El contrato fue firmado por la reconocida empresa británica de seguridad e impresión de billetes De La Rue, que subcontrató a la Casa de Moneda argentina para cumplir con el pedido del gobierno nigeriano. El acuerdo fue cerrado recientemente y contempla un plazo de ejecución de entre 18 y 24 meses, durante los cuales las imprentas estatales de este país de América del Sur volverán a operar de manera continua.
¿Por qué este acuerdo marca un giro para la industria monetaria del país de América del Sur?
Este histórico contrato responde a una combinación de factores en ambos países. Nigeria atraviesa una fuerte escasez de efectivo tras implementar una serie de reformas monetarias, situación que obligó a su banco central a buscar proveedores internacionales para abastecer de billetes al sistema financiero y aliviar las tensiones económicas y sociales.
En paralelo, la Casa de Moneda de este país de América del Sur atraviesa una compleja situación financiera, con deudas millonarias y buena parte de su capacidad instalada sin utilizar. Esto se debe, en parte, a que el Gobierno nacional resolvió que resulta más económico importar los billetes de pesos desde China que producirlos localmente.
En pocas palabras
- Argentina: Fabricará 700 millones de billetes de 500 nairas para Nigeria bajo un contrato de fasón.
- Casa de Moneda: El acuerdo busca mantener operativas sus plantas de impresión y generar ingresos en divisas.
- Contexto global: Nigeria enfrenta escasez de efectivo, mientras Argentina busca diversificar sus ingresos ante la baja emisión local.