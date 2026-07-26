El país de América del Sur que dejó de imprimir sus billetes y ahora fabricará 700 millones para Nigeria

El contrato fue firmado por la reconocida empresa británica de seguridad e impresión de billetes De La Rue, que subcontrató a la Casa de Moneda argentina para cumplir con el pedido del gobierno nigeriano. El acuerdo fue cerrado recientemente y contempla un plazo de ejecución de entre 18 y 24 meses, durante los cuales las imprentas estatales de este país de América del Sur volverán a operar de manera continua.

¿Por qué este acuerdo marca un giro para la industria monetaria del país de América del Sur?

Este histórico contrato responde a una combinación de factores en ambos países. Nigeria atraviesa una fuerte escasez de efectivo tras implementar una serie de reformas monetarias, situación que obligó a su banco central a buscar proveedores internacionales para abastecer de billetes al sistema financiero y aliviar las tensiones económicas y sociales.

En paralelo, la Casa de Moneda de este país de América del Sur atraviesa una compleja situación financiera, con deudas millonarias y buena parte de su capacidad instalada sin utilizar. Esto se debe, en parte, a que el Gobierno nacional resolvió que resulta más económico importar los billetes de pesos desde China que producirlos localmente.