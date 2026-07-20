El país de América del Sur que tiene la inflación más baja en 70 años

¿Cómo logró Uruguay contener la inflación y alcanzar su nivel más bajo en casi 70 años?

Una de las claves fue el rol del Banco Central del Uruguay, que fortaleció su autonomía y adoptó un esquema basado en metas de inflación. A través del manejo de las tasas de interés buscó moderar las presiones sobre los precios y mejorar la confianza en la moneda nacional.

A esto se sumaron una política fiscal más ordenada, un régimen cambiario flexible y acuerdos salariales que buscaron evitar que los aumentos de costos alimentaran nuevos ciclos inflacionarios. La continuidad de estas medidas a lo largo de distintos gobiernos permitió consolidar una mayor previsibilidad económica.

Otro elemento importante fue la reducción de la dolarización de la economía. Históricamente, muchos uruguayos utilizaban el dólar como referencia para proteger sus ahorros y fijar precios. Con una mayor estabilidad del peso uruguayo, aumentó el uso de la moneda local y disminuyó la dependencia del dólar como mecanismo de protección frente a la inflación.