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4 recetas sin gluten: las opciones saladas y dulces riquísimas y en menos de 25 minutos

Te dejamos 4 recetas sin gluten para reversionar opciones dulces y saladas clásicas. ¡La celiaquía no es un impedimento para disfrutar del buen sabor!

Por UNO
4 recetas riquísims sin gluten: pizza casera, pan en sartén, budín de acelga y cheesecake sin horno.

4 recetas riquísims sin gluten: pizza casera, pan en sartén, budín de acelga y cheesecake sin horno.

Las recetas sin gluten se volvieron protagonistas de la cocina diaria, especialmente para quienes tienen celiaquía o buscan alternativas más livianas a las comidas tradicionales. Desde opciones saladas hasta versiones dulces, se pueden elaborar preparaciones clásicas como pizza, pan, budín y cheesecake sin TACC.

Para resolver cualquier momento del día, hay diversas recetas a las que puedes recurrir para preparar en 25 minutos (o menos). Estas son: una pizza sin harina, un pan en sartén rápido, un budín salado nutritivo y uhn cheesecake sin horno. Estas 4 alternativas son ideales para simplificar la cocina sin gluten.

pizza sin harina y sin gluten (1)

1. Recetas sin gluten: pizza casera sin harina

Ingredientes:

  • 1 taza de calabaza cocida y triturada
  • 1 zanahoria rallada
  • 1 huevo
  • 3 cdas. de queso rallado (parmesano o mozzarella)
  • Sal, pimienta y orégano, a gusto
  • 1 cdta. de aceite de oliva

Procedimiento:

Antes de comenzar a elaborar la receta de la pizza sin harina ni gluten, precalienta el horno a 200 °C. Ahora sí, sigue los pasos:

  1. Primero, en un bol, mezcla la calabaza cocida, la zanahoria rallada y el huevo o las semillas hidratadas.
  2. A continuación, incorpora el queso, los condimentos y el aceite de oliva, integrando bien hasta formar una mezcla homogénea.
  3. Extiende la masa sobre una bandeja con papel manteca o de silicona, formando un disco de 1 centímetro de espesor.
  4. Cocina la pizza sin harina durante 10 minutos hasta que los bordes se doren. Retira del horno, añade salsa de tomate, queso y los toppings elegidos. Vuelve a hornear por 8 minutos.

2. La receta de pan en sartén, sin gluten y sin harina

pan en sartén sin gluten-sin tacc

Ingredientes:

  • 1 huevo
  • 1/2 cdta. de sal
  • 1 taza de harina integral sin TACC
  • 1 taza de maicena (fécula de maíz)
  • 1 cdta. de polvo de hornear
  • 1/4 taza de azúcar (opcional)
  • 1/2 taza de leche
  • 2 cdas. de aceite o manteca derretida

Procedimiento:

  1. Primero, en un bowl grande, mezcla la manteca, la harina integral, la maicena, el polvo de hornear, la sal y el azúcar (opcional).
  2. En un bowl aparte, bate el huevo con la leche y el aceite o la manteca derretida hasta que queden bien integrados.
  3. A continuación, agrega los ingredientes líquidos a los secos y mezcla hasta obtener una masa suave. Si queda muy espesa, agrega más leche, de una cucharada a la vez.
  4. Luego, calienta una sartén antiadherente con un poco de aceite a fuego medio-bajo. Vierte una porción de la masa, dándole forma de pan plano.
  5. Cocina la mezcla por 3 minutos de cada lado o hasta que quede dorada y cocida en su interior. Repite el proceso con el resto de la masa y sirve los panes de maicena calientes o tibios.

3. Budín de acelga sin gluten: la receta fácil

budin de acelga

Ingredientes:

  • 1 cebolla mediana
  • 2 huevos
  • 1/2 taza de leche
  • 1 g de pechuga de pollo
  • 1 atado de acelga o espinaca
  • 3 cdas. de maicena
  • Sal y pimienta, a gusto
  • Queso parmesano (opcional)

Procedimiento:

  1. Primero, lava la acelga y pícala fina. Corta la cebolla en cubitos o sofríe en una sartén con un chorrito de aceite hasta que quede transparente.
  2. A continuación, cocina la pechuga de pollo en agua con sal y luego desmenúzala o procesa.
  3. En la misma sartén, saltea la acelga hasta que se ablande y cambie de color. Escurre bien hasta que suelte todo el líquido.
  4. Luego, en un bowl grande, combina el pollo, la acelga y la cebolla. Suma los huevos, la leche y la maicena, y condimenta con sal y pimienta.
  5. Precalienta el horno a 180 °C y enmanteca una budinera. Vuelca la preparación y, si quieres, espolvorea con queso parmesano rallado.
  6. Para terminar, cocina el budín de acelga sin gluten durante 25 minutos o hasta que quede firme y dorado. Deja reposar antes de desmoldar y disfruta caliente o tibio.

4. Receta para hacer cheesecake de frutos rojos sin horno

Cheesecake de frutos rojos sin horno (1)

Ingredientes:

Para la base:

  • 200 g de galletas sin gluten (tipo vainilla o de arroz)
  • 80 g de manteca derretida

Para el relleno:

  • 400 g de queso crema
  • 200 g de crema de leche
  • 100 g de azúcar
  • 1 cdta. de esencia de vainilla
  • 10 g de gelatina sin sabor (1 sobre)
  • 3 cdas. de agua fría

Procedimiento:

Base:

  1. Primero, tritura las galletas sin gluten hasta obtener un polvo y mézclalas con la manteca derretida. Presiona la mezcla sobre la base de un molde desmontable y lleva a la heladera por 30 minutos.
  2. A continuación, hidrata la gelatina en un recipiente con agua fría, deja reposar unos minutos y disuelve a baño María o en el microondas.

Relleno:

  1. En un bol, mezcla el queso crema con el azúcar y la esencia de vainilla.
  2. Incorpora la gelatina y la crema de leche batida a medio punto. Integra con movimientos envolventes.

Armado:

  1. Vuelca la preparación sobre la base de galletas y alisa la superficie. Refrigera por cuatro horas.
  2. Mientras tanto, en una olla, cocina los frutos rojos con el azúcar y el limón durante 5 minutos, hasta que espese. Deja enfriar y coloca sobre el cheesecake.

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