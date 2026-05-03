4 recetas sin gluten: las opciones saladas y dulces riquísimas y en menos de 25 minutos

Las recetas sin gluten se volvieron protagonistas de la cocina diaria, especialmente para quienes tienen celiaquía o buscan alternativas más livianas a las comidas tradicionales. Desde opciones saladas hasta versiones dulces, se pueden elaborar preparaciones clásicas como pizza, pan, budín y cheesecake sin TACC.
Para resolver cualquier momento del día, hay diversas recetas a las que puedes recurrir para preparar en 25 minutos (o menos). Estas son: una pizza sin harina, un pan en sartén rápido, un budín salado nutritivo y uhn cheesecake sin horno. Estas 4 alternativas son ideales para simplificar la cocina sin gluten.
1. Recetas sin gluten: pizza casera sin harina
Ingredientes:
- 1 taza de calabaza cocida y triturada
- 1 zanahoria rallada
- 1 huevo
- 3 cdas. de queso rallado (parmesano o mozzarella)
- Sal, pimienta y orégano, a gusto
- 1 cdta. de aceite de oliva
Procedimiento:
Antes de comenzar a elaborar la receta de la pizza sin harina ni gluten, precalienta el horno a 200 °C. Ahora sí, sigue los pasos:
- Primero, en un bol, mezcla la calabaza cocida, la zanahoria rallada y el huevo o las semillas hidratadas.
- A continuación, incorpora el queso, los condimentos y el aceite de oliva, integrando bien hasta formar una mezcla homogénea.
- Extiende la masa sobre una bandeja con papel manteca o de silicona, formando un disco de 1 centímetro de espesor.
- Cocina la pizza sin harina durante 10 minutos hasta que los bordes se doren. Retira del horno, añade salsa de tomate, queso y los toppings elegidos. Vuelve a hornear por 8 minutos.
2. La receta de pan en sartén, sin gluten y sin harina
Ingredientes:
- 1 huevo
- 1/2 cdta. de sal
- 1 taza de harina integral sin TACC
- 1 taza de maicena (fécula de maíz)
- 1 cdta. de polvo de hornear
- 1/4 taza de azúcar (opcional)
- 1/2 taza de leche
- 2 cdas. de aceite o manteca derretida
Procedimiento:
- Primero, en un bowl grande, mezcla la manteca, la harina integral, la maicena, el polvo de hornear, la sal y el azúcar (opcional).
- En un bowl aparte, bate el huevo con la leche y el aceite o la manteca derretida hasta que queden bien integrados.
- A continuación, agrega los ingredientes líquidos a los secos y mezcla hasta obtener una masa suave. Si queda muy espesa, agrega más leche, de una cucharada a la vez.
- Luego, calienta una sartén antiadherente con un poco de aceite a fuego medio-bajo. Vierte una porción de la masa, dándole forma de pan plano.
- Cocina la mezcla por 3 minutos de cada lado o hasta que quede dorada y cocida en su interior. Repite el proceso con el resto de la masa y sirve los panes de maicena calientes o tibios.
3. Budín de acelga sin gluten: la receta fácil
Ingredientes:
- 1 cebolla mediana
- 2 huevos
- 1/2 taza de leche
- 1 g de pechuga de pollo
- 1 atado de acelga o espinaca
- 3 cdas. de maicena
- Sal y pimienta, a gusto
- Queso parmesano (opcional)
Procedimiento:
- Primero, lava la acelga y pícala fina. Corta la cebolla en cubitos o sofríe en una sartén con un chorrito de aceite hasta que quede transparente.
- A continuación, cocina la pechuga de pollo en agua con sal y luego desmenúzala o procesa.
- En la misma sartén, saltea la acelga hasta que se ablande y cambie de color. Escurre bien hasta que suelte todo el líquido.
- Luego, en un bowl grande, combina el pollo, la acelga y la cebolla. Suma los huevos, la leche y la maicena, y condimenta con sal y pimienta.
- Precalienta el horno a 180 °C y enmanteca una budinera. Vuelca la preparación y, si quieres, espolvorea con queso parmesano rallado.
- Para terminar, cocina el budín de acelga sin gluten durante 25 minutos o hasta que quede firme y dorado. Deja reposar antes de desmoldar y disfruta caliente o tibio.
4. Receta para hacer cheesecake de frutos rojos sin horno
Ingredientes:
Para la base:
- 200 g de galletas sin gluten (tipo vainilla o de arroz)
- 80 g de manteca derretida
Para el relleno:
- 400 g de queso crema
- 200 g de crema de leche
- 100 g de azúcar
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- 10 g de gelatina sin sabor (1 sobre)
- 3 cdas. de agua fría
Procedimiento:
Base:
- Primero, tritura las galletas sin gluten hasta obtener un polvo y mézclalas con la manteca derretida. Presiona la mezcla sobre la base de un molde desmontable y lleva a la heladera por 30 minutos.
- A continuación, hidrata la gelatina en un recipiente con agua fría, deja reposar unos minutos y disuelve a baño María o en el microondas.
Relleno:
- En un bol, mezcla el queso crema con el azúcar y la esencia de vainilla.
- Incorpora la gelatina y la crema de leche batida a medio punto. Integra con movimientos envolventes.
Armado:
- Vuelca la preparación sobre la base de galletas y alisa la superficie. Refrigera por cuatro horas.
- Mientras tanto, en una olla, cocina los frutos rojos con el azúcar y el limón durante 5 minutos, hasta que espese. Deja enfriar y coloca sobre el cheesecake.