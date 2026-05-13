Cómo se hacen las Galletas pepas de membrillo: la receta clásica de la abuela con 6 ingredientes y en 10 minutos

Las galletas pepas de membrillo son una de las mejores recetas para disfrutar en la mediatarde, acompañadas del mate. Son ideales para el otoño, ya que inundan la casa de aromas. Además, la versión casera supera a las opciones industrializadas por su sabor casero y su textura especial.
Estas pepas son irresistibles: crocantes por fuera, suaves por dentro y perfectas para quienes no tienen experiencia en pastelería. Se preparan con pocos ingredientes y se hornean en solo 10 minutos. Se trata de una receta práctica, económica y deliciosa para disfrutar galletas en cualquier momento del otoño.
Receta de las galletas pepas de membrillo
Ingredientes:
- 250 g de harina leudante
- 100 g de manteca
- 100 g de azúcar
- 1 huevo
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- Dulce de membrillo, c/n
Estas galletas se elaboran con la misma masa de la pastafrola, obteniendo así una textura suave, esponjosa y crujiente al mismo tiempo.
Cómo preparar la receta de galletas pepas de membrillo
- Primero, precalienta el horno a 180 °C. Mientras tanto, en un bowl, bate la manteca con el azúcar hasta obtener una crema espesa.
- A continuación, agrega el huevo y la esencia de vainilla y bate nuevamente hasta integrar.
- Suma la harina leudante y mezcla hasta formar una masa homogénea. Divídela en bolitas y márcalas en el centro con la yema del dedo.
- Coloca las galletas pepas a una bandeja para horno enmantecada o con papel manteca y lleva al horno por 4 minutos.
- Pasado ese tiempo, retíralas y agrega el dulce de membrillo en el centro. Cocina las galletas pepas durante 6 minutos más y listo.
Ya tienes la receta práctica y fácil de las galletas pepas de membrillo, un clásico irresistible de la abuela que no tiene comparación con las versiones industralizadas. ¡Van perfectas con el café, el mate o el té!