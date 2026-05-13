Cómo se hacen las Galletas pepas de membrillo: la receta clásica de la abuela con 6 ingredientes y en 10 minutos

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Receta de las galletas pepas de membrillo

Ingredientes:

250 g de harina leudante

100 g de manteca

100 g de azúcar

1 huevo

1 cdta. de esencia de vainilla

Dulce de membrillo, c/n

Estas galletas se elaboran con la misma masa de la pastafrola, obteniendo así una textura suave, esponjosa y crujiente al mismo tiempo.

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Cómo preparar la receta de galletas pepas de membrillo

Primero, precalienta el horno a 180 °C. Mientras tanto, en un bowl, bate la manteca con el azúcar hasta obtener una crema espesa. A continuación, agrega el huevo y la esencia de vainilla y bate nuevamente hasta integrar. Suma la harina leudante y mezcla hasta formar una masa homogénea. Divídela en bolitas y márcalas en el centro con la yema del dedo. Coloca las galletas pepas a una bandeja para horno enmantecada o con papel manteca y lleva al horno por 4 minutos. Pasado ese tiempo, retíralas y agrega el dulce de membrillo en el centro. Cocina las galletas pepas durante 6 minutos más y listo.

Ya tienes la receta práctica y fácil de las galletas pepas de membrillo, un clásico irresistible de la abuela que no tiene comparación con las versiones industralizadas. ¡Van perfectas con el café, el mate o el té!